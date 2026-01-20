السفير المصري يؤكد للزنداني وقوف بلاده إلى جانب اليمن ووحدته واستقراره أول رد لوزارة الدفاع الإماراتية حول فضيحة السجون السرية والمتفجرات التي خلفتها بعد طرد قواتها من حضرموت إسقاط علم الإنفصال من شعار قوات ''الحزام الأمني'' وتغيير اسمها قادة ومسؤولون دعاهم ترامب إلى مجلس السلام بشأن غزة حرب طاحنة شمال سوريا.. تقدّم واسع للجيش السوري وانهيار تفاهمات دمشق و قسد تشهد مناطق شمال وشرق سوريا تصعيداً غير مسبوق هجوم روسي واسع يُغرق كييف في الظلام ويقطع المياه والتدفئة عن آلاف المنازل الذهب يخترق مستوى 4700 دولار والفضة قرب مستويات تاريخية الإرياني يفجّرها: مَن يصرخ بعودة الإرهاب هم صُنّاعه.. وقواتنا الجاهزة ستسحقه أينما وُجد الرئيسيةأمراض مزمنة أعراض سرطان القولون عند الشباب- 6 علامات احذرها أسباب فقدان الرغبة عند الرجل- طبيبة توضح الأمراض المحتملة
جدد السفير المصري لدى اليمن إيهاب أبو سريع، تأكيد دعم بلاده للحكومة والشعب اليمني، ووقوفها إلى جانب اليمن ووحدته وامنه واستقراره، بما يسهم في تحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية.
وفي التفاصيل، استقبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليمن، إيهاب أبو سريع، الذي قدّم له التهنئة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.. متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
السفير المصري أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق مع الحكومة اليمنية.
وخلال اللقاء، جرى بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة اليمنية على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك مع جمهورية مصر العربية..مثمناً مواقف مصر الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.