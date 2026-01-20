السفير المصري يؤكد للزنداني وقوف بلاده إلى جانب اليمن ووحدته واستقراره

الثلاثاء 20 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

جدد السفير المصري لدى اليمن إيهاب أبو سريع، تأكيد دعم بلاده للحكومة والشعب اليمني، ووقوفها إلى جانب اليمن ووحدته وامنه واستقراره، بما يسهم في تحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية.

وفي التفاصيل، استقبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليمن، إيهاب أبو سريع، الذي قدّم له التهنئة بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.. متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

السفير المصري أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق مع الحكومة اليمنية.

وخلال اللقاء، جرى بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة اليمنية على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك مع جمهورية مصر العربية..مثمناً مواقف مصر الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.