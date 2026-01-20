أول رد لوزارة الدفاع الإماراتية حول فضيحة السجون السرية والمتفجرات التي خلفتها بعد طرد قواتها من حضرموت إسقاط علم الإنفصال من شعار قوات ''الحزام الأمني'' وتغيير اسمها قادة ومسؤولون دعاهم ترامب إلى مجلس السلام بشأن غزة حرب طاحنة شمال سوريا.. تقدّم واسع للجيش السوري وانهيار تفاهمات دمشق و قسد تشهد مناطق شمال وشرق سوريا تصعيداً غير مسبوق هجوم روسي واسع يُغرق كييف في الظلام ويقطع المياه والتدفئة عن آلاف المنازل الذهب يخترق مستوى 4700 دولار والفضة قرب مستويات تاريخية الإرياني يفجّرها: مَن يصرخ بعودة الإرهاب هم صُنّاعه.. وقواتنا الجاهزة ستسحقه أينما وُجد الرئيسيةأمراض مزمنة أعراض سرطان القولون عند الشباب- 6 علامات احذرها أسباب فقدان الرغبة عند الرجل- طبيبة توضح الأمراض المحتملة مؤسسة الشموع للصحافة تطالب بتحقيق دولي في إحراق مقرها بعد ثماني سنوات، وتحمّل قوات محلية مدعومة من الإمارات المسؤولية
أُسقط علم الإنفصال من شعار قوات الحزام الأمني التابعة لما كان يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بعد تغيير اسمها والوحدات التابعة لها إلى ''قوات الأمن الوطني''.
ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة، بتغيير مسمى قوات الحزام الأمني والوحدات الأمنية التابعة له كافة إلى اسم (قوات الأمن الوطني).
وبناء على التوجيه، تم استبدال شعار قوات الحزام الأمني والوحدات الأمنية التابعة له بشعار رسمي جديد يحمل اسم (قوات الأمن الوطني).
تأتي هذه التغييرات بالتزامن مع الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة عدن، التي من المقرر أن تولي فيها الأجهزة الأمنية الانتشار لتأمين المحافظة، وإخراج المعسكرات وإعادة تموضعها خارج المدينة.