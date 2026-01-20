إسقاط علم الإنفصال من شعار قوات ''الحزام الأمني'' وتغيير اسمها

الثلاثاء 20 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 408

أُسقط علم الإنفصال من شعار قوات الحزام الأمني التابعة لما كان يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بعد تغيير اسمها والوحدات التابعة لها إلى ''قوات الأمن الوطني''.

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة، بتغيير مسمى قوات الحزام الأمني والوحدات الأمنية التابعة له كافة إلى اسم (قوات الأمن الوطني).

وبناء على التوجيه، تم استبدال شعار قوات الحزام الأمني والوحدات الأمنية التابعة له بشعار رسمي جديد يحمل اسم (قوات الأمن الوطني).

تأتي هذه التغييرات بالتزامن مع الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة عدن، التي من المقرر أن تولي فيها الأجهزة الأمنية الانتشار لتأمين المحافظة، وإخراج المعسكرات وإعادة تموضعها خارج المدينة.