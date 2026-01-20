قادة ومسؤولون دعاهم ترامب إلى مجلس السلام بشأن غزة

الثلاثاء 20 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 130

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات إلى قادة وزعماء دول وشخصيات للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، في إطار خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين هناك.

ومنذ إعلان ترامب تأسيس "مجلس السلام" بغزة، الجمعة، تتوالى إعلانات رسمية وإفادات إخبارية عربية ودولية بشأن تلقي قادة دول وشخصيات دعوات للانضمام إلى المجلس، بحسب ما رصدته الأناضول حتى صباح الثلاثاء، فيما أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن الدعوة وجهت لنحو 60 دولة.

ويعد "مجلس السلام" أحد البنود الرئيسية في الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي، والتي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار بغزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أولا: قادة تلقوا دعوات

ـ الرئيس التركي

أفاد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، في تدوينة نشرها عبر منصة "إن سوسيال" التركية، السبت، بأن ترامب دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى المشاركة عضوا مؤسسا في "مجلس السلام" المسؤول عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة.

ـ الرئيس الروسي

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان، الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام".

ـ الرئيس المصري

كشف وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي، السبت، أن القاهرة تدرس دعوة الرئيس الأمريكي لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام".

ـ ملك الأردن

قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الأحد، إن الملك عبد الله الثاني تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة، وتجرى دراستها.

ـ ملك المغرب

قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، مساء الاثنين، إن الملك محمد السادس يقبل دعوة ترامب من أجل الانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة.

ـ البحرين

أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، السبت، بأن المنامة "تلقت دعوة من الولايات المتحدة الصديقة للانضمام إلى مجلس السلام" بغزة، دون تفاصيل أكثر.

ـ رئيس وزراء باكستان

قال متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي في بيان، الأحد، إن ترامب وجّه دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء شهباز شريف للمشاركة في "مجلس السلام" بغزة.

ـ رئيس بولندا

قال مارتشين شيداتش، مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية، في تصريحات الاثنين، إن ترامب دعا نظيره كارول نافروتسكي للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة.

ـ رئيس بيلاروسيا

أعلن متحدث خارجية بيلاروسيا رسلان فارانكوف، في تصريحات الاثنين، أن ترامب دعا الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للانضمام إلى "مجلس السلام".

ـ ألمانيا

كشف متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس، الأحد، عن تلقي بلاده دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"، وقال إن برلين ستدرسها.

ـ رئيس كازاخستان

قال رسلان زيلديباي متحدث رئيس كازاخستان، في تصرحيات الاثنين، إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام".

ـ الهند

ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض الأحد، أن ترامب وجه دعوة إلى الهند للانضمام إلى "مجلس السلام".

ـ كندا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في تصريحات الأحد، إن ترامب طرح عليه فكرة الانضمام إلى "مجلس السلام".

ـ ألبانيا

أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الأحد، أن بلاده تلقت دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام".

ـ رئيس الأرجنتين

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، السبت، أن بلاده قبلت دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام".

ـ رئيس البرازيل

أفادت وسائل إعلام برازيلية الأحد، بأن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام".

ـ رئيسة وزراء إيطاليا

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، في تصريحات الأحد، أن بلادها تلقت دعوة رسمية من ترامب للمشاركة في "مجلس السلام".

ـ رئيس وزراء المجر

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عبر منصة فيسبوك مساء الأحد، إنه تلقى دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام".

ثانيا:

أعضاء معينون والجمعة، قال البيت الأبيض في بيان: "لتحقيق رؤية مجلس السلام، تم تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية".

وأوضح البيان أن أعضاء المجلس التنفيذي التأسيسي المعينين هم:

"وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ومستشاره السابق جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير".

كما يضم المجلس التنفيذي التأسيسي "رجل الأعمال الأمريكي الملياردير اليهودي مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والمستشار السياسي الأمريكي روبرت غابرييل".

البيان أشار إلى أن "كل عضو بالمجلس التنفيذي التأسيسي سيشرف على مجال محدد وهام لتحقيق الاستقرار والنجاح على المدى الطويل في غزة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، بناء القدرات بالحوكمة الإدارية، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل واسع النطاق، وحشد رأس المال".

بينما يضم "مجلس غزة التنفيذي" أعضاء من المجلس التنفيذي التأسيسي، وهم ويتكوف وكوشنر وبلير وروان، إضافة إلى كل من:

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، والدبلوماسي القطري علي الثوادي.

بالإضافة إلى "رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، والدبلوماسي البلغاري المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ورجل الأعمال ياكير غاباي، والسياسية الهولندية سيغريد كاغ".

كما سيتولى ملادينوف مهام "الممثل الأعلى" لغزة، حيث سيعمل حلقة وصل ميدانية بين "مجلس السلام" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وسيدعم ملادينوف إشراف "مجلس السلام" على إدارة قطاع غزة، وإعادة إعماره وتنميته، إلى جانب ضمان التنسيق بين الجوانب المدنية والأمنية، بحسب بيان البيت الأبيض.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن ترامب بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار خطته المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب بالقطاع والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وأشار القرار إلى أن الإذن الصادر لكل من "مجلس السلام" وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي بغزة سيبقى ساريا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، إلا في حال اتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، أو أقر تجديد الإذن للقوة الدولية بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء.

وإجمالا، خلفت الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين أكثر من 71 ألف قتيل، وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية