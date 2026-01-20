هجوم روسي واسع يُغرق كييف في الظلام ويقطع المياه والتدفئة عن آلاف المنازل

الثلاثاء 20 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر الثلاثاء، هجوماً روسياً جديداً بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدف البنية التحتية المدنية، ما أدى إلى انقطاع واسع للكهرباء والمياه والتدفئة عن آلاف المنازل، في ذروة موجة برد قاسية.

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن الضربات طالت مناطق عدة في المدينة، خصوصاً في الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، متسببة بأضرار في مبانٍ سكنية وانقطاع الخدمات الأساسية، قبل أن تُعلن السلطات مقتل رجل يبلغ من العمر 50 عاماً جراء إحدى الغارات.

وتداولت قنوات إخبارية على تطبيق «تلغرام» صوراً تُظهر أحياءً سكنية غارقة في الظلام، وسط شكاوى متزايدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأكد كليتشكو أن التدفئة انقطعت مجدداً عن أكثر من 5600 مبنى سكني، في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة إلى نحو 14 درجة مئوية تحت الصفر.

ويأتي هذا الهجوم ضمن تصعيد روسي متواصل يستهدف شبكة الكهرباء الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة، أسفر عن سقوط قتلى وتضرر واسع في البنية التحتية.

وفي المقابل، أعلن مسؤولون موالون لموسكو في منطقة زابوريجيا أن أكثر من 200 ألف منزل في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية انقطعت عنها الكهرباء، جراء أضرار لحقت بالشبكة بسبب هجمات بطائرات مسيّرة.

وتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، المستمرة منذ نحو أربع سنوات، استهداف منشآت الطاقة بشكل متبادل، مع تركيز ملحوظ على البنية التحتية الحيوية خلال فصل الشتاء، ما يزيد من معاناة المدنيين على جانبي الصراع.