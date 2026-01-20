الذهب يخترق مستوى 4700 دولار والفضة قرب مستويات تاريخية

الثلاثاء 20 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قفز الذهب يوم الثلاثاء فوق مستوى 4,700 دولار للأونصة لأول مرة، فيما تداولت الفضة قرب مستويات قياسية، في ظل تصاعد التوترات التجارية بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين، ما أثر سلباً على معنويات الأسواق العالمية ودفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول الملاذ الآمن.

سجل الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,699.93 دولار للأونصة عند الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 4,701.23 دولار في وقت سابق.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية المستقبلية لشهر فبراير بنسبة 2.4% إلى 4,706.50 دولار للأونصة.

في المقابل، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.4% لتسجل 94.27 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى قياسياً عند 94.72 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واصل ترامب ضغوطه للسيطرة على غرينلاند من الدنمارك، العضو الآخر في حلف شمال الأطلسي، ما دفع الاتحاد الأوروبي لدراسة اتخاذ إجراءات مضادة.

وأشار محلل الأسواق تيم ووترر إلى أن «سياسة ترامب المزعزعة وغير التقليدية في الشؤون الدولية ورغبته في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة تناسب المعادن النفيسة، كما يتضح من الارتفاع الكبير للذهب والفضة».

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 70% منذ بداية الولاية الثانية لترامب قبل عام، فيما استفادت الفضة أيضاً من هذه البيئة غير التقليدية للسياسة الأميركية.

دعم إضافي من قضايا الاحتياطي الفيدرالي كما وجدت أسعار الذهب دعماً من المخاوف المستمرة حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مع توقع أن تنظر المحكمة العليا الأميركية هذا الأسبوع في قضية محاولة ترامب إقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده في 27-28 يناير، ما يدعم أداء الذهب، الذي لا يدر عوائد، خلال فترات انخفاض الفائدة. من جانب آخر، تراجع البلاتين الفوري بنسبة