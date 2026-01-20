الإرياني يفجّرها: مَن يصرخ بعودة الإرهاب هم صُنّاعه.. وقواتنا الجاهزة ستسحقه أينما وُجد الرئيسيةأمراض مزمنة أعراض سرطان القولون عند الشباب- 6 علامات احذرها أسباب فقدان الرغبة عند الرجل- طبيبة توضح الأمراض المحتملة مؤسسة الشموع للصحافة تطالب بتحقيق دولي في إحراق مقرها بعد ثماني سنوات، وتحمّل قوات محلية مدعومة من الإمارات المسؤولية توكل كرمان: وحدة اليمن حُسمت باستفتاء شعبي ولا يجوز التنازل عن أي شبر إلا عبر استفتاء الشعب اليمني من سقطرى إلى صعدة. أردوغان يحذر من السيناريوهات في شوارع إيران ويدعو للحوار والدبلوماسية المغرب يعلن خطوات قانونية ضد أحداث نهائي الرباط.. والسنغال متهم بالفوضى والانسحاب عاجل: بدء تفكيك وسحب معسكرات الانتقالي المنحل. إخلاء جبل حديد وتسليمه لقوات أمنية.. البدء رسميا بتنفيذ خطة إخراج المعسكرات من عدن.. تغطية موسعة السعودية تتوعد: التحريض الإماراتي تجاوز الخطوط الحمراء.. ولن نتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لحماية أمنها الوطني الإنتقالي يسلم أهم معسكرات عدن والسعودية تنوي تحويله لمنشأة مدنية
وجّه وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، اتهاماً مباشراً وحاسماً للجهات التي تروّج لعودة الإرهاب، مؤكداً أن هؤلاء هم أنفسهم من رعوه ودعموه واستخدموه أداة لزعزعة الأمن في مراحل سابقة، مشدداً على أن الدولة اليوم تمتلك قوات مكافحة إرهاب جاهزة وقادرة على حسم المعركة.
وقال الإرياني في تصريح من مطار الريان بمدينة المكلا، إن قوات مكافحة الإرهاب اليمنية، التي تلقت تدريباً نوعياً ومتقدماً في المملكة العربية السعودية، في أعلى درجات الجاهزية، ولن تتهاون في حماية حضرموت وكل المحافظات اليمنية من أي تهديد إرهابي.
وأضاف بلهجة حازمة: «نطمئن الشعب اليمني أن الإرهاب لن يعود، ومن يروّج له أو يلوّح باسمه إنما يفضح تاريخه وعلاقته به، فالدولة اليوم تمتلك القوة والقرار لمواجهته واجتثاثه».
وأشاد الوزير بالدور السعودي المحوري في تدريب وتأهيل وتجهيز قوات مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن أي عمل أمني خارج مؤسسات الدولة الشرعية لن ينتج سوى الفوضى والانتهاكات، ولن يخدم إلا مشاريع التخريب وتقويض الاستقرار.
وأوضح الإرياني أن ما شهدته بعض المناطق من اختلالات أمنية هو نتيجة مباشرة لتجاوز مؤسسات الدولة والعمل خارج سلطتها، مؤكداً أن الحكومة ماضية في فرض الأمن وهيبة الدولة، بالتنسيق الكامل مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالشراكة مع المجتمع الدولي.
وأكد التزام الحكومة اليمنية بحماية الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية، باعتبارها خطاً أحمر لا يمكن التفريط به، مشيراً إلى أن الدولة ستواصل جهودها الصارمة في مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح إلى مليشيا الحوثي، وتجفيف مصادر تمويله وتسليحه.
وختم الإرياني تصريحه بالتشديد على أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل، مؤكداً أن الدولة ستستعيد مؤسساتها وسيادتها سلماً متى ما أمكن، وبالقوة حين تفرض المعركة ذلك، دفاعاً عن اليمن وأمنه واستقراره.