الإرياني يفجّرها: مَن يصرخ بعودة الإرهاب هم صُنّاعه.. وقواتنا الجاهزة ستسحقه أينما وُجد

الثلاثاء 20 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

وجّه وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، اتهاماً مباشراً وحاسماً للجهات التي تروّج لعودة الإرهاب، مؤكداً أن هؤلاء هم أنفسهم من رعوه ودعموه واستخدموه أداة لزعزعة الأمن في مراحل سابقة، مشدداً على أن الدولة اليوم تمتلك قوات مكافحة إرهاب جاهزة وقادرة على حسم المعركة.

وقال الإرياني في تصريح من مطار الريان بمدينة المكلا، إن قوات مكافحة الإرهاب اليمنية، التي تلقت تدريباً نوعياً ومتقدماً في المملكة العربية السعودية، في أعلى درجات الجاهزية، ولن تتهاون في حماية حضرموت وكل المحافظات اليمنية من أي تهديد إرهابي.

وأضاف بلهجة حازمة: «نطمئن الشعب اليمني أن الإرهاب لن يعود، ومن يروّج له أو يلوّح باسمه إنما يفضح تاريخه وعلاقته به، فالدولة اليوم تمتلك القوة والقرار لمواجهته واجتثاثه».

وأشاد الوزير بالدور السعودي المحوري في تدريب وتأهيل وتجهيز قوات مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن أي عمل أمني خارج مؤسسات الدولة الشرعية لن ينتج سوى الفوضى والانتهاكات، ولن يخدم إلا مشاريع التخريب وتقويض الاستقرار.

وأوضح الإرياني أن ما شهدته بعض المناطق من اختلالات أمنية هو نتيجة مباشرة لتجاوز مؤسسات الدولة والعمل خارج سلطتها، مؤكداً أن الحكومة ماضية في فرض الأمن وهيبة الدولة، بالتنسيق الكامل مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالشراكة مع المجتمع الدولي.

وأكد التزام الحكومة اليمنية بحماية الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية، باعتبارها خطاً أحمر لا يمكن التفريط به، مشيراً إلى أن الدولة ستواصل جهودها الصارمة في مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح إلى مليشيا الحوثي، وتجفيف مصادر تمويله وتسليحه.

وختم الإرياني تصريحه بالتشديد على أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل، مؤكداً أن الدولة ستستعيد مؤسساتها وسيادتها سلماً متى ما أمكن، وبالقوة حين تفرض المعركة ذلك، دفاعاً عن اليمن وأمنه واستقراره.