الرئيسيةأمراض مزمنة أعراض سرطان القولون عند الشباب- 6 علامات احذرها

أعراض سرطان القولون عند الشباب يجب التوعية بها، لأن الكشف المبكر عن هذا المرض يرفع معدلات الشفاء منه.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض سرطان القولون عند الشباب، وفقًا لموقع "Times of india".

ما هي أعراض سرطان القولون عند الشباب؟

1- وجود دم في البرازإذا وجدت دم في برازك أو كان لونه يميل إلى الأسود، عليك الإسراع في الذهاب للطبيب، لأن نزيف المستقيم من أعراض سرطان القولون.

2- تغير شكل أو حجم البرازإذا لاحظت تغيرًا في شكل أو حجم برازك، فهذا يعني أن هناك انسدادًا في أمعائك، قد يكون بسبب إصابتك بسرطان القولون.

3- ألم مزمن في البطنإذا كنت بألم مستمر في معدتك، عليك استشارة الطبيب، لأن سرطان القولون من الأمراض تسبب تقلصات مزمنة في البطن، قد تكون مصحوبًا بالانتفاخ، ولا تتحسن مع العلاجات التقليدية.

4- فقدان الوزنإذا كان وزنك يتناقص دون اتباع رجيم أو ممارسة الرياضة، فهناك احتمال أن تكون مصابًا بسرطان القولون، لأن فقدان الوزن بدون سبب من أعراضه الشائعة.قد يهمك أيضًا: تحدث بدون ألم- 5 علامات تخبرك بأنك مريض سرطان قولون

5- التعب الدائمإذا كنت تعاني من الإرهاق طوال الوقت، ولا تشعر بالتحسن بعد الخلود للراحة أو النوم، استشر الطبيب فورًا، لأن التعب المستمر من العلامات التحذيرية على الإصابة بسرطان القولون.

6- نقص الحديدإذا أجريت تحليل الحديد، وأظهرت النتيجة أن مستوياته منخفضة بجسمك رغم اهتمامك بتناول الأطعمة الغنية به، فهذا مؤشر خطر على الإصابة بسرطان القولون، لأن نزيف المستقيم المرتبط به يزيد من خطر الإصابة بفقر الدم.