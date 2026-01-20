أسباب فقدان الرغبة عند الرجل- طبيبة توضح الأمراض المحتملة مؤسسة الشموع للصحافة تطالب بتحقيق دولي في إحراق مقرها بعد ثماني سنوات، وتحمّل قوات محلية مدعومة من الإمارات المسؤولية توكل كرمان: وحدة اليمن حُسمت باستفتاء شعبي ولا يجوز التنازل عن أي شبر إلا عبر استفتاء الشعب اليمني من سقطرى إلى صعدة. أردوغان يحذر من السيناريوهات في شوارع إيران ويدعو للحوار والدبلوماسية المغرب يعلن خطوات قانونية ضد أحداث نهائي الرباط.. والسنغال متهم بالفوضى والانسحاب عاجل: بدء تفكيك وسحب معسكرات الانتقالي المنحل. إخلاء جبل حديد وتسليمه لقوات أمنية.. البدء رسميا بتنفيذ خطة إخراج المعسكرات من عدن.. تغطية موسعة السعودية تتوعد: التحريض الإماراتي تجاوز الخطوط الحمراء.. ولن نتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لحماية أمنها الوطني الإنتقالي يسلم أهم معسكرات عدن والسعودية تنوي تحويله لمنشأة مدنية بن عزيز يحشد القيادات العسكرية في مأرب ويشدد على رفع الجاهزية القتالية.. خطة طوارئ في مختلف الجبهات العليمي يلتقي قائد القوات المشتركة ويؤكد على حصر السلاح بيد الدولة ومنع نشوء كيانات مسلحة غير رسمية وشراكة استراتيجية واعدة مع السعودية
سبب فقدان الرغبة عند الرجل قد يرجع إلى الإصابة ببعض المشكلات العضوية، وأحيانًا يكون نفسيًا أو يرتبط بعدد من الممارسات الخاطئة.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب فقدان الرغبة عند الرجل، وفقًا للدكتورة منى رضا، استشاري الصحة الجنسية.
ما سبب فقدان الرغبة عند الرجل؟
1- نقص السيتوستيرونعدم الشهوة عند الرجل قد يكون ناتجًا عن نقص السيتوستيرون بجسده، لأن انخفاض هرمون الذكورة يضعف الرغبة الجنسية.
ولقياس هرمون الذكورة، يجب في البداية الذهاب لطبيب ذكورة، لأنه يصف للرجل الذي يعاني من انخفاض الرغبة الجنسية تحليلًا محددًا لفحص التستوستيرون.
2- السمنةعدم الشهوة عند الرجل قد يكون ناجمًا عن زيادة الوزن، لأن الدراسات أثبتت أن الدهون المتراكمة في منطقة البطن والخضر لها تأثيرات سلبية على الرغبة الجنسية.
3- قلة الحركةعدم الشهوة عند الرجل قد يكون سببها قلة الحركة، لأن انخفاض النشاط البدني ينعكس سلبًا على الدافع والأداء الجنسي.
4- عدم الاستمتاع أثناء الجماعانعدام الشهوة عند الرجل قد ينجم في بعض الأحيان عن عدم الاستمتاع بالعلاقة الحميمة، بسبب شعور الزوج بعدم الرضا عن أدائه الجنسي أو أداء زوجته.
5- عدم ممارسة العلاقة بانتظامانعدام الشهوة عند الرجل قد يكون بسبب عدم ممارسة العلاقة الحميمة بانتظام، لأن الانقطاع عن الجماع لفترة طويلة يضعف الرغبة الجنسية