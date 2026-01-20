أسباب فقدان الرغبة عند الرجل- طبيبة توضح الأمراض المحتملة

الثلاثاء 20 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

سبب فقدان الرغبة عند الرجل قد يرجع إلى الإصابة ببعض المشكلات العضوية، وأحيانًا يكون نفسيًا أو يرتبط بعدد من الممارسات الخاطئة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب فقدان الرغبة عند الرجل، وفقًا للدكتورة منى رضا، استشاري الصحة الجنسية.

ما سبب فقدان الرغبة عند الرجل؟

1- نقص السيتوستيرونعدم الشهوة عند الرجل قد يكون ناتجًا عن نقص السيتوستيرون بجسده، لأن انخفاض هرمون الذكورة يضعف الرغبة الجنسية.

ولقياس هرمون الذكورة، يجب في البداية الذهاب لطبيب ذكورة، لأنه يصف للرجل الذي يعاني من انخفاض الرغبة الجنسية تحليلًا محددًا لفحص التستوستيرون.

2- السمنةعدم الشهوة عند الرجل قد يكون ناجمًا عن زيادة الوزن، لأن الدراسات أثبتت أن الدهون المتراكمة في منطقة البطن والخضر لها تأثيرات سلبية على الرغبة الجنسية.

3- قلة الحركةعدم الشهوة عند الرجل قد يكون سببها قلة الحركة، لأن انخفاض النشاط البدني ينعكس سلبًا على الدافع والأداء الجنسي.

4- عدم الاستمتاع أثناء الجماعانعدام الشهوة عند الرجل قد ينجم في بعض الأحيان عن عدم الاستمتاع بالعلاقة الحميمة، بسبب شعور الزوج بعدم الرضا عن أدائه الجنسي أو أداء زوجته.

5- عدم ممارسة العلاقة بانتظامانعدام الشهوة عند الرجل قد يكون بسبب عدم ممارسة العلاقة الحميمة بانتظام، لأن الانقطاع عن الجماع لفترة طويلة يضعف الرغبة الجنسية