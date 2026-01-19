توكل كرمان: وحدة اليمن حُسمت باستفتاء شعبي ولا يجوز التنازل عن أي شبر إلا عبر استفتاء الشعب اليمني من سقطرى إلى صعدة. أردوغان يحذر من السيناريوهات في شوارع إيران ويدعو للحوار والدبلوماسية المغرب يعلن خطوات قانونية ضد أحداث نهائي الرباط.. والسنغال متهم بالفوضى والانسحاب عاجل: بدء تفكيك وسحب معسكرات الانتقالي المنحل. إخلاء جبل حديد وتسليمه لقوات أمنية.. البدء رسميا بتنفيذ خطة إخراج المعسكرات من عدن.. تغطية موسعة السعودية تتوعد: التحريض الإماراتي تجاوز الخطوط الحمراء.. ولن نتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لحماية أمنها الوطني الإنتقالي يسلم أهم معسكرات عدن والسعودية تنوي تحويله لمنشأة مدنية بن عزيز يحشد القيادات العسكرية في مأرب ويشدد على رفع الجاهزية القتالية.. خطة طوارئ في مختلف الجبهات العليمي يلتقي قائد القوات المشتركة ويؤكد على حصر السلاح بيد الدولة ومنع نشوء كيانات مسلحة غير رسمية وشراكة استراتيجية واعدة مع السعودية عاجل: شرطة تعز تعلن تسلم المطلوب أمنيًا ''غزوان المخلافي'' عبر الإنتربول الدولي عضو مجلس القيادة الخنبشي يعلن عن إجراءات قانونية ستتخذ تجاه الإمارات ووجود أدلة ستعرض عن انتهاكاتها والسجون السرية التي أنشأتها بحضرموت
قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن وحدة اليمن وسيادته على كامل أراضيه حُسمت عبر استفتاء شعبي عام شمل البلاد من سقطرى إلى صعدة، مؤكدة أن أي تغيير في الواقع السياسي لا يكون مشروعًا إلا باستفتاء مماثل وبالنسبة ذاتها.
وأكدت كرمان في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك أن اليمنيين صوّتوا بـ“نعم” على دستور دولة الوحدة بأغلبية بلغت 80%، ما جعل الجمهورية اليمنية “واحدة وصاحبة سيادة على كامل ترابها الوطني”، مشددة على أنه “لا يحق ولا يجوز التنازل أو التخلي عن أي شبر منها”.
وأضافت أن أي خيار سياسي بديل، سواء بفصل جزء من البلاد أو دمجه في كيان جديد مع دولة أخرى، لا يمكن أن يكون قانونيًا أو ملزمًا إلا إذا جرى عبر استفتاء طبيعي قائم على التراضي، وبالطريقة نفسها التي أُجري بها استفتاء دستور الوحدة، وبمشاركة الشعب اليمني ككل من سقطرى إلى صعدة.
واعتبرت كرمان أن أي إجراءات أو ترتيبات لا تستند إلى مثل هذا الاستفتاء “لا قيمة قانونية لها”، ووصفتها بأنها “لا تساوي قيمة الحبر الذي تُكتب به”.
تأتي تصريحات توكل كرمان في هذا السياق، لتجدد التأكيد على أن أي تغيير في شكل الدولة أو وحدتها، بحسب طرحها، لا يمكن أن يتم إلا عبر استفتاء شعبي عام يشمل جميع اليمنيين، وبنسب تصويت مماثلة للاستفتاء الذي أقر دستور دولة الوحدة.