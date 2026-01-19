توكل كرمان: وحدة اليمن حُسمت باستفتاء شعبي ولا يجوز التنازل عن أي شبر إلا عبر استفتاء الشعب اليمني من سقطرى إلى صعدة.

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن وحدة اليمن وسيادته على كامل أراضيه حُسمت عبر استفتاء شعبي عام شمل البلاد من سقطرى إلى صعدة، مؤكدة أن أي تغيير في الواقع السياسي لا يكون مشروعًا إلا باستفتاء مماثل وبالنسبة ذاتها.

وأكدت كرمان في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك أن اليمنيين صوّتوا بـ“نعم” على دستور دولة الوحدة بأغلبية بلغت 80%، ما جعل الجمهورية اليمنية “واحدة وصاحبة سيادة على كامل ترابها الوطني”، مشددة على أنه “لا يحق ولا يجوز التنازل أو التخلي عن أي شبر منها”.

وأضافت أن أي خيار سياسي بديل، سواء بفصل جزء من البلاد أو دمجه في كيان جديد مع دولة أخرى، لا يمكن أن يكون قانونيًا أو ملزمًا إلا إذا جرى عبر استفتاء طبيعي قائم على التراضي، وبالطريقة نفسها التي أُجري بها استفتاء دستور الوحدة، وبمشاركة الشعب اليمني ككل من سقطرى إلى صعدة.

واعتبرت كرمان أن أي إجراءات أو ترتيبات لا تستند إلى مثل هذا الاستفتاء “لا قيمة قانونية لها”، ووصفتها بأنها “لا تساوي قيمة الحبر الذي تُكتب به”.

تأتي تصريحات توكل كرمان في هذا السياق، لتجدد التأكيد على أن أي تغيير في شكل الدولة أو وحدتها، بحسب طرحها، لا يمكن أن يتم إلا عبر استفتاء شعبي عام يشمل جميع اليمنيين، وبنسب تصويت مماثلة للاستفتاء الذي أقر دستور دولة الوحدة.