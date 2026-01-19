أردوغان يحذر من السيناريوهات في شوارع إيران ويدعو للحوار والدبلوماسية

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه يأمل أن تتجاوز الحكومة الإيرانية ما وصفها بأنها “فترة مليئة بالفخاخ” عبر الحوار والدبلوماسية.

وأضاف أردوغان في تصريح له عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة أن تركيا تتابع عن كثب “السيناريوهات التي تحاك في الشوارع”، وذلك في أعقاب أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وبالشأن السوري، قال الرئيس التركي إنه ينبغي الإسراع بتنفيذ الاتفاق الذي تسنى التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، بما في ذلك دمج المقاتلين الأكراد بالكامل في القوات المسلحة السورية.

وأضاف أردوغان إن تركيا لن تسمح بأي محاولات لتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، في وقت يتوق فيه السوريون إلى السلام بعد صراع لسنوات، مضيفا أن “عهد الإرهاب” في المنطقة قد انتهى.

وأشاد أردوغان بالحكومة السورية لما وصفه بالعملية الدقيقة للغاية التي نفذتها في شمال شرق البلاد، وأضاف أن الحكومة التركية ستواصل العمل لتحقيق هدفها المتمثل في جعل تركيا والمنطقة “خاليتين من الإرهاب”، في إشارة إلى عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تعتبره أنقرة مرتبطا بالقوات الكردية في سوريا.

من جهتها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الجيش السوري أعلن اليوم الاثنين فرض حظر تجول كاملا في محيط مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، وذلك بعد فرار سجناء من تنظيم الدولة من سجن المدينة.

وأضافت الوكالة أن الجيش سيمشط المدينة بحثا عن المسلحين الذين فروا من السجن خلال اشتباكات بين القوات السورية الحكومية وقوات يقودها الأكراد.