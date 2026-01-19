المغرب يعلن خطوات قانونية ضد أحداث نهائي الرباط.. والسنغال متهم بالفوضى والانسحاب

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار



سيتخذ المغرب إجراءات قانونية بسبب ما حدث أثناء المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، يوم الأحد، عندما خرج منافسه السنغال من الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء ضده، لكنه عاد لاحقا ليفوز بالمباراة.

وخسر المغرب 1-صفر بعد الأشواط الإضافية أمام السنغال في النهائي في الرباط، لكن صاحب الأرض أُتيحت له فرصة الفوز باللقب بعدما حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي.

وخرج لاعبو السنغال غاضبين احتجاجا على قرار حكم الفيديو المساعد بمنح المغرب ركلة جزاء بسبب جذب المهاجم براهيم دياز، الذي أهدر الركلة بعد أن اضطر للانتظار حوالي 14 دقيقة قبل أن يعود المنتخب السنغالي.

وقال الاتحاد المغربي في بيان “تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستلجأ للمساطر القانونية لدى الكونفدرالية (الاتحاد) الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم للبث في انسحاب المنتخب السنغالي من ملعب المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي وما صاحبه من أحداث بعد إعلان الحكم عن ضربة جـزاء صحيحة بإجماع المختصين”

وأضاف “مما أثر بشكل كبير على السير العادي للمباراة ومردود اللاعبين”.

ومن غير الواضح ما الذي يريد المغرب تحقيقه من خلال شكواه سوى أنه يريد أن يظهر بمظهر المحتج رسميا على نتيجة المباراة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أدان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) والاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف) سلوك لاعبي السنغال وأعضاء الجهاز الفني بعد المشاهد الفوضوية، بقول إن العنف والانسحاب من الملعب لا مكان لهما في كرة القدم.

وقال إنفانتينو “لقد شهدنا أيضا مشاهد غير مقبولة في الملعب والمدرجات. ندين بشدة سلوك بعض المشجعين وكذلك بعض اللاعبين السنغاليين وأعضاء الجهاز الفني.

“من غير المقبول مغادرة الملعب بهذه الطريقة، وبالمثل، لا يمكن التسامح مع العنف في رياضتنا، إنه ببساطة ليس صحيحا”.

وأضاف “يجب علينا دائما احترام القرارات التي يتخذها حكام المباريات داخل وخارج الملعب. يجب أن تتنافس الفرق على أرض الملعب وضمن قوانين اللعبة، لأن أي شيء أقل من ذلك يعرض جوهر كرة القدم للخطر”.

وقال الكاف إنه يراجع اللقطات المصورة وإن الإجراءات التأديبية ستتبع ذلك، وأضاف أنه يدين “السلوك غير المقبول من بعض اللاعبين والمسؤولين”.