السعودية تتوعد: التحريض الإماراتي تجاوز الخطوط الحمراء.. ولن نتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لحماية أمنها الوطني

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

شهدت الساعات الماضية تصاعدًا في لهجة التحذير السعودي تجاه الإمارات، على خلفية اتهامات باستمرار أبوظبي في ممارسة التحريض ضد المملكة، والعمل على زعزعة الاستقرار في جنوب اليمن، وخلق حالة من الفوضى في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي هذا السياق، أكدت قناة الإخبارية السعودية، التابعة للتلفزيون الرسمي، أن المملكة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لحماية أمنها الوطني، مشيرة إلى أن تلك المواقف تأتي ردًا على ما اعتبرته تحريضًا صادراً عن حكومة أبوظبي خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفق ما نشرت القناة -في فيديو مقتضب- فإن الإمارات تحرض ضد المملكة وعملت على تهريب عيدروس الزبيدي المطلوب للعدالة، ودفعت للتحشيد والاساء للسعودية أنها تدعم القاعدة والإخوان".

وقالت القناة "أن حكومة أبو ظبي متهمة من اليمنية أولاً بالفوضى في عدن وتمويل مظاهرات وتحركات لإفشال الحوار الجنوبي الجنوبي في الرياض". وتابعت "إن إعلام الامارات إدعى ان السعودية احتجزت الوفد الجنوبي المستضاف في الرياض".

وقال الإخبارية السعودية "ورغم مضي ثلاثة أسابيع مازالت أبو ظبي تمعن في التحريض على المملكة، وكما أعلنت سابقا لن تتردد السعودية باتخاذ أي إجراءات فيما من يمس أمنها الوطني".

واستعادت القناة السعودية، ما ورد في بيان مجلس الوزراء السعودي ووزارة الخارجية السعودية في 30 ديسمبر/ كانون أول 2025، والذي دعا، الإمارات لاتخاذ الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وجاء البيان في سياق دعوة الإمارات للاستجابة لطلب الرئاسة اليمنية بمغادرة قواتها خلال 24 ساعة، وقال بيان الخارجية السعودية حينها "أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، هو خط أحمر لن تتردد حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده".

من جانبه قال مسؤول الشؤون الخليجية في صحيفة "الشرق الأوسط" بدر القحطاني "إن هناك تحركات من أبو ظبي تعرقل المسار الطبيعي في جنوب اليمن، والسعودية قد تتخذ إجراءات إذا استمر هذا التدخل".

وأضاف -في تصريحات لقناة العربية- "إذا حاولت الأمارات التدخل في الشأن اليمني ستتخذ السعودية إجراءات لأن الأمور وصلت إلى حد لا أعتقد ان الجنوبيين في اليمن يستطيعون أن يتحملوها" مشيرا إلى تدهور الوضع الاقتصادي حيث تسعى السعودية من خلال حزمة مساعدات لاستقرار الوضع.

من جانبه قال المستشار السياسي في أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله -على منصة "إكس"- "المطلوب اجتماع عاجل لوزراء الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي لوقف الشحن الإعلامي الذي زاد عن حده".

ودخلت الإمارات فعليًا في مواجهة وحرب إعلامية وسياسية مفتوحة مع السعودية في تحول غير مسبوق يهدد استقرار العلاقات بين البلدين، في ظل تحذيرات من أن التصعيد قد يصل إلى مرحلة خطيرة.