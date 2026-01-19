الإنتقالي يسلم أهم معسكرات عدن والسعودية تنوي تحويله لمنشأة مدنية

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

أُخلي اليوم معسكر جبل حديد من القوات والأسلحة والذخيرة، وتسليمه لقوة حماية المنشآت، بحضور قيادات عسكرية وأمنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، كأول إجراء عملي لتنفيذ خطة إخراج المعسكرات إلى خارج مدينة عدن.

وبدأت اللجنة العليا بقيادة التحالف العربي، صباح اليوم الإثنين، تسلم المعسكر من قوات الانتقالي.

ويوم أمس، قال مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، اللواء فلاح الشهراني، إن عملية إخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن تهدف إلى تحويل مواقعها إلى منشآت مدنية تخضع لإدارة السلطة المحلية.

وأضاف الشهراني، خلال لقائه في عدن عددًا من الصحفيين، أن التنفيذ سيتم وفق خطة زمنية محددة وعلى ثلاث مراحل، وبالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والقادة العسكريين.

ويعد جبل حديد من أهم معسكرات عدن، كما يتميز بموقعه، حيث يقع في خور مكسر بالقرب من القصر الرئاسي ''معاشيق''.