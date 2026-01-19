بن عزيز يحشد القيادات العسكرية في مأرب ويشدد على رفع الجاهزية القتالية.. خطة طوارئ في مختلف الجبهات

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

شدد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز اليقظة الأمنية والعسكرية، تنفيذا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار الاستعداد القتالي الشامل وفق خطة الطوارئ المعلنة، بما يضمن الجاهزية الكاملة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعاً عسكرياً موسعاً في محافظة مأرب، ضم نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن أحمد البصر، ومساعدي وزير الدفاع، اللواء الركن صالح حسن، واللواء الركن محمد باتيس، ومشاركة قادة المناطق وقادة المحاور، ورؤساء الهيئات، لمناقشة خطط تدشين العام التدريبي والقتالي 2026م.

وبحسب موقع سبتمرنت، أكد رئيس هيئة الأركان العامة خلال الاجتماع على أهمية الانضباط العسكري، والالتزام بالتعليمات التنظيمية الصادرة عن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، والالتزام بالخطة التدريبية والعملياتية للعام 2026م، بما يسهم في تعزيز كفاءة القوات المسلحة ورفع قدراتها القتالية.

واستمع الفريق بن عزيز، إلى تقارير موجزة من قادة المناطق العسكرية وقادة المحاور، تناولت مستوى الجاهزية القتالية، ومعنويات أبطال القوات المسلحة في مختلف الجبهات، وخطط الانتشار في مسرح العمليات، مشددا على أهمية التكامل العملياتي وتوحيد الجهود بما يخدم المعركة الوطنية، ويعزز من صلابة وتماسك المؤسسة العسكرية.

وأكد الفريق بن عزيز أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، تمثل التهديد الحقيقي للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشيراً إلى استمرار المليشيات في خروقاتها واعتداءاتها رغم الجهود المبذولة الهادفة إلى تحقيق السلام.

وجدّد رئيس هيئة الأركان، العامة تأكيد موقف القوات المسلحة المؤيد بشكل كامل لقرارات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة.

مشيداً بالدور المحوري والمساندة الأخوية الصادقة التي تقدمها المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا.