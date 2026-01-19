العليمي يلتقي قائد القوات المشتركة ويؤكد على حصر السلاح بيد الدولة ومنع نشوء كيانات مسلحة غير رسمية وشراكة استراتيجية واعدة مع السعودية

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - الرياض

عدد القراءات 142

أكد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي اهمية العمل الجاد خلال المرحلة المقبلة على احتكار الدولة للسلاح في كامل مسرح العمليات، ومنع نشوء أي كيان عسكري، أو أمني خارج إطار الدولة.

واستقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، رئيس اللجنة العسكرية العليا الفريق الركن فهد بن حمد السلمان.

وجرى في اللقاء بحث آليات التنسيق المشتركة وبرامج التعاون العسكري الثنائي والشراكة الاستراتيجية الواعدة، بما يسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة على ردع التهديدات المحدقة بأمن، واستقرار اليمن، وتعزيز جهود مكافحة الارهاب، والتهريب، والجريمة المنظمة.

وثمن الرئيس عالياً المواقف الاخوية المشرفة للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، و صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، الى جانب الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في انهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، واستعادة مؤسسات الدولة، والامن، والاستقرار.

واشاد الرئيس بالنجاح النوعي الذي حققته القوات المشتركة، ضمن عملية استلام المعسكرات، وما رافقها من تقدم ملموس في تأمين العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره العميق للتدخلات الانسانية السعودية التي رافقت عملية استلام المعسكرات، فضلا عن المشاريع الانمائية المعلنة، والدعم المالي الموجه لدفع رواتب الموظفين، وما يمثله ذلك من رافعة للاستقرار والتنمية.

من جانبه، جدد قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد السلمان، التأكيد على استمرار دعم المملكة للشعب اليمني وقيادته السياسية، وتحقيق تطلعاته في الامن والاستقرار والسلام، والتنمية.

كما قدم قائد القوات المشتركة تهانيه للرئيس بالمكاسب الاخيرة، والقرارات المتخذة لدعم الشعب اليمني.