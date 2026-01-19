عاجل: شرطة تعز تعلن تسلم المطلوب أمنيًا ''غزوان المخلافي'' عبر الإنتربول الدولي

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلنت شرطة تعز، اليوم الاثنين تسلم المطلوب أمنياً ''غزوان المخلافي'' عبر الانتربول الدولي.

وقالت في بيان مقتضب نشره مركز الإعلام الأمني، إنها أودعت غزوان، الحجز لاستكمال الإجراءات وإرساله للجهات المختصة، دون مزيد من التفاصيل.

يذكر أن غزوان المخلافي كان قد فر من مدينة تعز الى مناطق سيطرة الحوثيين، وجرى استقباله في صنعاء.