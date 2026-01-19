عاجل.. عضو مجلس القيادة الخنبشي يعلن عن إجراءات قانونية ستتخذ تجاه الإمارات ووجود أدلة ستعرض عن انتهاكاتها والسجون السرية التي أنشأتها بحضرموت

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 287

كشف عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت "سالم الخنبشي" اليوم في مؤتمر صحفي، عن وجود أدلة سيتم عرضها، عن الانتهاكات والسجون السرية التي أنشأتها الامارات في حضوموت، شرق اليمن.

وتوعد الخنبشي باتخاذ كافة الإجراءات تجاه الإمارات والمجموعات المسلحة التابعة لعيدروس الزبيدي.

وقال محافظ حضرموت عضو مجلس القيادة الرئاسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بالمكلا إن الإمارات استغلت عباءة تحالف دعم الشرعية لتحقيق أجنداتها، وكنا نظن أن الإمارات ستكون سندا وعونا لنا لكن صدمنا بتصرفاتها.

مضيفًا: ''حضرموت تحررت من تسلط عيدروس الزبيدي وهيمنة الإمارات والمجموعات التابعة لعيدروس الزبيدي نهبت وسرقت مقرات الدولة وروعت الأهالي وارتكبت انتهاكات، والمحافظة عانت من مجموعات مسلحة تابعة لعيدروس الزبيدي بدعم إماراتي''.

وتابع: ''سنتخذ كافة الإجراءات تجاه الإمارات والمجموعات المسلحة لعيدروس الزبيدي والعدالة ستطبق والقانون سيأخذ مجراه وسندعم ضحايا الانتهاكات، وسنتخذ كافة الإجراءات لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات''.

وأشار الخنبشي الى اكتشاف عدد كبير من السجون السرية الإماراتية بالمحافظة ومتفجرات كانت تستهدف أبناء حضرموت خزنت بمعسكر مطار الريان بهدف تنفيذ اغتيالات، قائلا: ''طوينا صفحة مريرة من تاريخنا بدعم من السعودية''.