نهائي مثير ينتهي بتتويج السنغال بكأس أمم أفريقيا على حساب المغرب

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026

أخفق المنتخب المغربي في الفوز بلقب بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، على ارضه وبين جماهيره إثر خسارته أمام نظيره السنغالي (0-1) في النهائي الذي جمعهما مساء الأحد.

ويدين منتخب السنغال بالفضل في انتصاره للاعبه بابي جاي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لـ"أسود التيرانغا" في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول للمباراة النهائية التي جرت على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

وأهدر اللاعب المغربي إبراهيم دياز أهدر فرصة ذهبية لمنتخب بلاده للفوز بلقب بطولة القارة السمراء، بإضاعته ركلة جزاء في الوقت القاتل المحتسب بدلا للضائع من زمن اللقاء، بعد تسديدة "استعراضية" على طريقة "بانينكا" ذهبت الكرة إلى أحضان الحارس إدوار ميندي.

وحصد منتخب السنغال بذلك لقب بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق تتويجه في البطولة عام 2021.

بينما فشل منتخب المغرب "أسود الأطلس" في استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل الفوز باللقب الثاني له أيضا الذي طال انتظاره 50 عاما منذ عام.

وتوقفت المباراة لاكثر من عشر دقائق حين احستب الحكم ركلة جزاء للمغرب في آخر لحظات المباراة، ليطلب مدرب السنغال من لاعبيه الانسحاب ومغادرة الملعب، قبل أن يتدخل قائد الفريق ساديو ماني واقنع زملائه بالعودة.

وفاز ماني بجائزة أفضل لاعب في كأس أفريقيا، بينما فاز الحارس المغربي بونو بجائزة أفضل حارس، وحصل ابراهيم دياز على جائزة هداف البطولة.