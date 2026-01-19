هل تُعيد الإمارات عيدروس الزبيدي إلى الضالع وتصنع منه ''حميدتي'' آخر؟

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

زعم قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بأن الهارب عيدروس الزبيدي، لم يغادر اليمن، وإنه موجود في بلده.

المدعو هاني بن بريك، قال في تصريحات لـ سكاي نيوز الإماراتية إن''عيدروس الزبيدي موجود في بلده وبين شعبه، وظهوره الإعلامي أو السياسي يخضع لتقديرات وحسابات المجلس، وسيكون في الوقت والمكان المناسبين"، وفق تعبيره.

وقال ناشطون لمأرب برس، إن حديث بن بريك، ربما هو محاولة من أبوظبي لإعادة الزبيدي إلى الضالع عبر تهريبه، ليقود تمردا جديدا، كما فعلت الإمارات مع حميدتي في السودان.

وفر عيدروس الزبيدي يوم 6 يناير الجاري من عدن الى الصومال بحرا ثم الى الامارات عبر طائرة شحن اختبأ فيها، بينما كانت طائرة اليمنية تنتظره في مطار عدن لنقله مع وفد الانتقالي الى الرياض، لكنه هرب، وفق بيان لتحالف دعم الشرعية.

ومن ذلك الحين لم يظهر الزبيدي، باستثناء منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسقط الرئيس اليمني، رشاد العليمي عضوية الزبيدي من مجلس القيادة ووجه بإحالته للتحقيق، بتهمة الخيانة العظمى، كما يجري ملاحقته بتهم فساد ونهب للمال العام، وقد بدأت النيابة العامة اجراءاتها.