تأمين مرور أكثر من 1450 سفينة تجارية في البحر الأحمر خلال 23 شهراً

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الاثنين، تأمين مرور أكثر من 1450سفينة تجارية في البحر الأحمر، غربي اليمن، خلال 23 شهراً من إطلاق المهمة.

جاء ذلك في بيان نشرته على منصة إكس، بمناسبة مرور 23 شهراً على بدء العملية التي انطلقت في 19 فبراير 2024م، لمواجهة الهجمات الحوثية على حركة الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت أسبيدس: "اليوم، أكملنا 23 شهراً على إطلاق مهمتنا في منطقة العمليات بالبحر الأحمر، وخليج عدن".

وأضافت في فيديو مرفق بالتدوينة، أن أصولها الحربية قدمت الدعم والحماية الوثيقة لأكثر من 1450 سفينة تجارية أثناء عبورها في البحر الأحمر.

وجددت "أسبيدس" التأكيد على مواصلة "المساهمة في حرية الملاحة وحماية أولئك الذين يعتمدون على البحر في سبل عيشهم.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة "أسبيدس" في 19 فبراير/شباط 2024 في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وفي فبراير الماضي أقر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد فترة ولاية المهمة لعام إضافي، تنتهي في 28 فبراير/شباط القادم.