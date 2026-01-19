استئناف الرحلات الجوية في مطار الريان بحضرموت بعد توقف دام سنوات

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

استقبل مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، اليوم الأحد، أول رحلة طيران داخلية قادمة من مطار عدن الدولي، إيذانًا باستئناف النشاط الملاحي في المطار بعد توقف استمر لعدة سنوات.

ونقلت قناة «اليمن» الفضائية الحكومية أن عودة الرحلات إلى مطار الريان تمثل خطوة مهمة في اتجاه إعادة ربط المحافظات اليمنية جوًا، وتعزيز حركة التنقل الداخلي للمواطنين، بعد فترة طويلة من التعطيل.

وأشارت القناة إلى أن استئناف الرحلات الداخلية يأتي بالتوازي مع ترتيبات وتحضيرات جارية لإطلاق رحلات دولية من وإلى مطار الريان، ضمن خطة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لإعادة تأهيل وتشغيل المطارات اليمنية ورفع مستوى جاهزيتها الفنية والتشغيلية.

ومن المتوقع أن تسهم عودة حركة الطيران، سواء الداخلية أو الدولية، في تنشيط الحركة التجارية والإنسانية، وتعزيز الدور الاقتصادي والسياحي لمحافظة حضرموت باعتبارها إحدى أهم المحافظات اليمنية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، بدء استئناف تشغيل مطار الريان اعتبارًا من اليوم الأحد، عقب الانتهاء من أعمال فنية شملت إعادة تأهيل مرافق المطار، ورفع معايير السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.

ويعمل مطار الريان منذ عام 2015 بصورة متقطعة، نتيجة الصراعات العسكرية التي شهدتها البلاد بين أطراف محلية متعددة، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام يمنية. وفي سياق متصل، كان عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت أحمد سالم الخنبشي قد أعلن مؤخرًا تعرض مطاري سيئون والريان لعمليات نهب طالت أجهزة ومعدات، متهمًا قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بالوقوف وراء تلك الأعمال.

يُذكر أن مواجهات عسكرية كانت قد اندلعت مطلع ديسمبر 2025 بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي – الذي أعلن حلّ نفسه في 9 يناير الجاري – من جهة، والقوات الحكومية وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، قبل أن تتمكن قوات «درع الوطن» لاحقًا من استعادة السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، وانتشارها في عدد من المحافظات الجنوبية.