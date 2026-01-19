الذهب والفضة يقفزان لمستويات قياسية جديدة

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 129

سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية على خلفية قضية السيادة على جزيرة غرينلاند.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 4670.23 دولاراً للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولاراً.

كما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 1.7% إلى 4676.80 دولاراً. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.4% إلى 93.85 دولاراً للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 94.08 دولاراً.

وكان ترامب قد تعهد، يوم السبت، بموجة من زيادات الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى أن تسمح الولايات المتحدة بشراء غرينلاند، ما فاقم حدة الخلاف بشأن مستقبل الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمارك.

وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 1.9% في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1809 دولارات للأونصة