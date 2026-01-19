الذهب والفضة يقفزان لمستويات قياسية جديدة تحذيرات صحية من مادة عطرية في الشامبو قد تحمل مخاطر مسرطنة هذه التفاصيل التي دفعت ترامب لوقف الهجوم على إيران الجيش السوري يحرر سجن النساء في الرقة.. والكشف عن مشاهد مؤثرة لأطفال معتقلين ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الثوم مع العسل أعراض سرطان القولون عند الشباب- 6 علامات احذرها الرياض تحتضن اللقاء التشاوري الجنوبي: فرصة تاريخية لرسم مستقبل الجنوب بضمانة سعودية ومسار آمن نحو الحل السياسي الشامل تقرير دولي مخيف: اليمن رابع أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي محافظ عدن يناقش مع وكلاء المحافظة آليات توزيع المهام وتعزيز التنسيق المؤسسي لتحسين الخدمات عاجل: اللواء فلاح الشهراني يعلن خطة ثلاثية لإخلاء معسكرات عدن وتحويلها إلى منشآت مدنية بإشراف جهاز أمني محلي
سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية على خلفية قضية السيادة على جزيرة غرينلاند.
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 4670.23 دولاراً للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولاراً.
كما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 1.7% إلى 4676.80 دولاراً. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.4% إلى 93.85 دولاراً للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 94.08 دولاراً.
وكان ترامب قد تعهد، يوم السبت، بموجة من زيادات الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى أن تسمح الولايات المتحدة بشراء غرينلاند، ما فاقم حدة الخلاف بشأن مستقبل الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمارك.
وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 1.9% في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1809 دولارات للأونصة