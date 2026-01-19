الجيش السوري يحرر سجن النساء في الرقة.. والكشف عن مشاهد مؤثرة لأطفال معتقلين

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 105

حرّرت قوات الجيش السوري سجن النساء في مدينة الرقة، عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من محيطه عصر الأحد. وأظهرت مشاهد لحظة وصول عناصر الجيش السوري إلى السجن عقب فرار حرّاسه، وسط فرحة وصدمة بين السجينات.

وظهرت مشاهد مؤثرة لأطفال لا يتجاوز عمرهم الثلاثة أعوام، كانوا معتقلين رفقة أمهاتهم في السجن. ويقع "سجن النساء" في الطرف الشمالي لمدينة الرقة، بالقرب من منطقة الصوامع والمطحنة.

وزعمت "قسد" خلال السنوات الماضية أنها خصصت هذا السجن للمنتميات إلى تنظيم الدولة، والمتورطات في قضايا أمنية أخرى.

وفرّ عناصر "قسد" من محيط السجن مع وصول أرتال الجيش السوري إلى تخوم الرقة. علما أن حراسة السجن من اختصاص قوات "الأسايش" التابعة لـ"قسد".

يُشار إلى أن الجيش السوري قد أحكم سيطرته الكاملة منذ صباح اليوم على سلسلة من المواقع الاستراتيجية في منطقة غرب الفرات وريف الرقة.

وبهذه السيطرة، يكون الجيش السوري قد نجح في عزل مدينة الرقة عن ريفها الغربي، وبات يتمركز حالياً على مسافة تقدر بـ 5 كيلومترات فقط من مركز المدينة، وسط انهيار متسارع في الخطوط الدفاعية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وتراجعها إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات