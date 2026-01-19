ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الثوم مع العسل

الإثنين 19 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

يعد الثوم والعسل من المكونات التي استُخدمت طبيًا لقرون، ومؤخرًا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فكرة تخمير فصوص الثوم في العسل الخام، من قبل البعض زاعمون أن هذه الخلطة لها فوائد في تعزيز المناعة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، فوائد تناول الثوم مع العسل بحسب "verywellhealth".

ما هو عسل الثوم؟يعد عسل والثوم من الوصفات سهلة التحضير، وعندما يتم تخميرهما يعززان المناعة وقد يساعدان في تخفيف أعراض نزلات البرد.

يقدم كل من الثوم والعسل فوائد متشابهة ومختلفة، فالثوم يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والأكسدة والالتهابات، ويساعد في الحفاظ على صحة القلب، كما يحتوي العسل على مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

ما هو التخمير؟

قد يحسن تخمير الثوم والعسل من امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة بهما، وينتجان مواد إضافية، مثل الأحماض العضوية والبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على الهضم وتدعم صحة الأمعاء.

ما فوائد الثوم؟

الثوم يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، ويقلل من مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL ) في الدم، ويثبط إنزيمات معينة ضرورية لإنتاج الكوليسترول في الكبد.

ويساعد الثوم في خفض ضغط الدم، وأظهرت العديد من الدراسات أن الثوم قد يساعد في خفض ضغط الدم لدى الأفراد المصابين بارتفاع طفيف في ضغط الدم، وقد يعود ذلك إلى خصائص الثوم المضادة للأكسدة.

الثوم مفيدًا لمرضى السكري، إذ يعزز فعالية الميتفورمين، وهو دواء يخفض مستويات السكر في الدم، فالأبحاث تشير إلى أن الثوم قد يحفز أيضًا إنتاج الأنسولين، وهو هرمون يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.استخدام الثوم يعزز من مقدرات المناعة، ويساعد في حماية الجسم من الأمراض.

ما فوائد العسل؟

العسل مفيد لالتهاب الحلق، إذ يتمتع بخصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، مثل الفلافونويدات، كما يقلل العسل من خطر الإصابة بالسرطان.

ويساعد العسل على خفض مستوى السكر في الدم كبديل للسكر، فهو يحتوي على سكريات الفركتوز والجلوكوز، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وبالمقارنة مع سكر المائدة، فإن تأثير العسل على مستويات السكر في الدم أقل أهمية، وقد يكون بديلاً مناسباً للأفراد المصابين بداء السكري من النوع الثاني.