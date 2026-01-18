محافظ عدن يناقش مع وكلاء المحافظة آليات توزيع المهام وتعزيز التنسيق المؤسسي لتحسين الخدمات

الأحد 18 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 121

ناقش وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال، محافظ محافظة عدن، عبدالرحمن شيخ، اليوم، مع وكلاء المحافظة، آليات ترتيب وتوزيع المهام، وتعزيز مستوى التنسيق المؤسسي، بما يسهم في تحسين الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وتطرق الاجتماع، إلى عدد من القضايا المرتبطة بسير العمل في المرافق التنفيذية، وسبل معالجة الصعوبات والتحديات القائمة، إضافة إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يخدم الصالح العام، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.



وأكد وزير الدولة محافظ عدن، أهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد..مشددًا على ضرورة الالتزام بالمسؤوليات الموكلة لكل جهة، وتسريع وتيرة الأداء بما يواكب احتياجات المجتمع، ويعزز الاستقرار الإداري والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن.