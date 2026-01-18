تقرير دولي مخيف: اليمن رابع أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي محافظ عدن يناقش مع وكلاء المحافظة آليات توزيع المهام وتعزيز التنسيق المؤسسي لتحسين الخدمات عاجل: اللواء فلاح الشهراني يعلن خطة ثلاثية لإخلاء معسكرات عدن وتحويلها إلى منشآت مدنية بإشراف جهاز أمني محلي شلال شايع.. الصندوق الأسود للزبيدي وأبوظبي يظهر في الرياض في أول لقاء مع رئيس الوزراء والسفير السعودي ماذا قالت توكل كرمان عن رحيل علي سالم البيض وبماذا وصفته؟ الحكومة اليمنية تحذر: إجراءات الحوثي ضد المختطفين تصعيد خطير ينسف اتفاق الأسرى أول اجتماع للجنة الأمنية بعدن برئاسة المحافظ اليافعي الخنبشي يدشن أولى الرحلات الدولية من مطار الريان بعد خروج القوات الإماراتية منه (صور) رئيس الحكومة اليمنية الجديد يوجه بسرعة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين مدنيين وعسكريين والمتقاعدين والشهداء والجرحى بشكل عاجل سارق النفط وناهب الأراضي.. تقارير ووثائق تكشف عن فساد مهول للهارب عيدروس الزبيدي ولجنة قضائية تُحقق
أكد مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن فلاح الشهراني، أن عملية إخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن، تهدف إلى تحويل مواقعها إلى منشآت مدنية تخضع لإدارة السلطة المحلية.
واشار اللواء الشهراني، خلال لقائه، اليوم، في العاصمة الموقتة عدن، عدداً من الصحفيين، إلى أن التنفيذ سيتم وفق خطة زمنية محددة وعلى ثلاث مراحل، وبالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والقادة العسكريين.
وأوضح اللواء الشهراني، أن تأمين المدينة سيتولاه جهاز أمني محلي سيتم دعمه بآليات ومعدات خاصة تعكس الطابع المدني والحضاري للعاصمة المؤقتة عدن.. مجددًا التأكيد على اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بتنمية المحافظات المحررة، ومعالجة القضية الجنوبية وحلها بشكل عادل وفق مخرجات الحوار الجنوبي الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض.
واستعرض الشهراني، نتائج اللقاءات التي عقدتها قيادة القوات المشتركة مع السلطة المحلية، والقيادات الأمنية والعسكرية في عدن، والتي ركزت على تهيئة المدينة، وتعزيز أمنها، وتحقيق الاستقرار في الخدمات.. لافتًا إلى أن تحسين الخدمات سيترافق مع تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية بالتنسيق مع المنظمات المحلية، بما يسهم في خدمة المواطنين والمجتمع المحلي.
ودعا اللواء الشهراني، في ختام اللقاء، الصحفيين والإعلاميين إلى دعم جهود تطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات في عدن..مؤكدًا أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تهدئة الأوضاع، وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المجالات.