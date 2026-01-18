اللواء الشهراني: معسكرات عدن ستتحول الى منشآت مدنية

الأحد 18 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 240

قال مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن فلاح الشهراني، أن عملية إخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن، تهدف إلى تحويل مواقعها إلى منشآت مدنية تخضع لإدارة السلطة المحلية.

واشار اللواء الشهراني، خلال لقائه، اليوم، في العاصمة الموقتة عدن، عدداً من الصحفيين، إلى أن التنفيذ سيتم وفق خطة زمنية محددة وعلى ثلاث مراحل، وبالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والقادة العسكريين.

وأوضح اللواء الشهراني، أن تأمين المدينة سيتولاه جهاز أمني محلي سيتم دعمه بآليات ومعدات خاصة تعكس الطابع المدني والحضاري للعاصمة المؤقتة عدن..مجددًا التأكيد على اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بتنمية المحافظات المحررة، ومعالجة القضية الجنوبية وحلها بشكل عادل وفق مخرجات الحوار الجنوبي الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض.

واستعرض الشهراني، نتائج اللقاءات التي عقدتها قيادة القوات المشتركة مع السلطة المحلية، والقيادات الأمنية والعسكرية في عدن، والتي ركزت على تهيئة المدينة، وتعزيز أمنها، وتحقيق الاستقرار في الخدمات..لافتًا إلى أن تحسين الخدمات سيترافق مع تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية بالتنسيق مع المنظمات المحلية، بما يسهم في خدمة المواطنين والمجتمع المحلي.

ودعا اللواء الشهراني، في ختام اللقاء، الصحفيين والإعلاميين إلى دعم جهود تطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات في عدن..مؤكدًا أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تهدئة الأوضاع، وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المجالات.