شلال شايع.. الصندوق الأسود للزبيدي وأبوظبي يظهر في الرياض في أول لقاء مع رئيس الوزراء والسفير السعودي

الأحد 18 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 422

بحث رئيس الوزراء شائع الزنداني، مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، شلال علي شايع، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، سبل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتهريب.

وناقش اللقاء، نتائج العمليات الأمنية التي نفذها الجهاز، بما في ذلك عمليات إحباط محاولات تهريب أسلحة، وجهود مكافحة المخدرات وملاحقة التنظيمات الإرهابية.

وأكد شلال استمرار جهاز مكافحة الإرهاب في أداء مهامه لترسيخ الأمن في المحافظات المحررة.

من جانبه، أشاد السفير السعودي بأداء الجهاز، مؤكداً في الوقت ذاته على الأهمية الاستراتيجية للحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة، باعتباره مدخلاً لتسوية عادلة للقضية الجنوبية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

ويعد هذا اللقاء هو الأول لرئيس الوزراء بعد يومين من تعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

كما أن ظهور شلال علي شائع هو الأول بعد إسقاط عيدروس الزبيدي من عضوية مجلس القيادة الرئاسي واتهامه بالخيانة العظمى.

يشار إلى ان شلال شايع يمثّل إحدى الشخصيات الأمنية الأكثر قربًا من عيدروس الزبيدي، وهناك من يصفه بالصندوق الأسود لعيدرويس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي سابقًا، إذ شغل شايع منصب قائد قوات مكافحة الإرهاب في عدن منذ سنوات، وكان يُنظر إليه بوصفه الذراع الأمنية الأبرز للزبيدي داخل العاصمة المؤقتة، وهو القيادي المطلع على كل الملفات الخاصة بالأمارات في جنوب اليمن، ما يعتبر حضوره للرياض، معيارا لفتح الملفات السوداء لعيدروس وابوظبي جنوب اليمن.