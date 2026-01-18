ماذا قالت توكل كرمان عن رحيل علي سالم البيض وبماذا وصفته؟ الحكومة اليمنية تحذر: إجراءات الحوثي ضد المختطفين تصعيد خطير ينسف اتفاق الأسرى أول اجتماع للجنة الأمنية بعدن برئاسة المحافظ اليافعي الخنبشي يدشن أولى الرحلات الدولية من مطار الريان بعد خروج القوات الإماراتية منه (صور) رئيس الحكومة اليمنية الجديد يوجه بسرعة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين مدنيين وعسكريين والمتقاعدين والشهداء والجرحى بشكل عاجل سارق النفط وناهب الأراضي.. تقارير ووثائق تكشف عن فساد مهول للهارب عيدروس الزبيدي ولجنة قضائية تُحقق تحقيقات قضائية تطال عيدروس الزبيدي بتهم فساد ونهب أراضٍ واستغلال المال العام الاتفاق على خطة من ثلاث مراحل لاخراج القوات والمعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن ثامن فوز في تسع مباريات… إنتر يواصل سلسلة الانتصارات بفضل مارتينيز مدرب المغرب: مواجهة السنغال اختبار صعب… والتفاصيل ستحسم اللقب
نعت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، المناضل اليمني علي سالم البيض، واصفة إياه بأنه أحد صُنّاع المراحل المفصلية في التاريخ العربي المعاصر، ومهندس تحقيق الوحدة اليمنية.
وكتبت كرمان في منشور على منصة "إكس" يوم الجمعة إنها تعزي الشعب اليمني والأمة العربية بوفاة البيض، معتبرة أن الوحدة اليمنية التي ارتبط اسمه بها شكّلت حلم أجيال وتعبيرًا عن تطلعات اليمنيين إلى دولة جامعة وعادلة.
وقالت إن علي سالم البيض كان "شاهدًا وصانعًا لمرحلة وطنية عظيمة في زمن التحولات الكبرى"، مؤكدة أن اسمه سيظل مرتبطًا بحدث وطني لا يمكن تجاوزه أو محوه من الذاكرة السياسية لليمن.
وأضافت كرمان أن هذه اللحظة تمثل مناسبة للتأكيد على أن الأوطان تُبنى بالتوافق، وتحفظ بالعدالة، ولا تستقيم إلا بالاعتراف بكل من أسهم في صنع تاريخها.
واختتمت كرمان بيانها بتقديم التعازي لأسرة البيض ومحبيه، سائلة الله أن يتغمده بالرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ويُعد علي سالم البيض من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ اليمن الحديث، ولعب دورًا محوريًا في إعلان الوحدة اليمنية عام 1990، التي شكّلت محطة فارقة في مسار البلاد السياسي.