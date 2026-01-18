ماذا قالت توكل كرمان عن رحيل علي سالم البيض وبماذا وصفته؟ الحكومة اليمنية تحذر: إجراءات الحوثي ضد المختطفين تصعيد خطير ينسف اتفاق الأسرى أول اجتماع للجنة الأمنية بعدن برئاسة المحافظ اليافعي الخنبشي يدشن أولى الرحلات الدولية من مطار الريان بعد خروج القوات الإماراتية منه (صور) رئيس الحكومة اليمنية الجديد يوجه بسرعة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين مدنيين وعسكريين والمتقاعدين والشهداء والجرحى بشكل عاجل سارق النفط وناهب الأراضي.. تقارير ووثائق تكشف عن فساد مهول للهارب عيدروس الزبيدي ولجنة قضائية تُحقق تحقيقات قضائية تطال عيدروس الزبيدي بتهم فساد ونهب أراضٍ واستغلال المال العام الاتفاق على خطة من ثلاث مراحل لاخراج القوات والمعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن ثامن فوز في تسع مباريات… إنتر يواصل سلسلة الانتصارات بفضل مارتينيز مدرب المغرب: مواجهة السنغال اختبار صعب… والتفاصيل ستحسم اللقب
شدد وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال، محافظ محافظة عدن، عبدالرحمن شيخ، على ضرورة وضع أسس لمرحلة جديدة لتعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن والسكينة العامة في عدن.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، أول اجتماع للجنة الأمنية بالمحافظة، بحضور عدد من وكلاء المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية، لمناقشة مستوى الأوضاع الأمنية في مختلف مديريات عدن، والتحديات التي تواجه العمل الأمني، وبحث آليات تطوير الأداء، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية، بما يسهم في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وتناول الاجتماع، جملة من الإجراءات التنظيمية والأمنية، في مقدمتها مشروع ترقيم السيارات كإجراء مهم لتعزيز الضبط الأمني والحد من المخالفات، وخطة إعادة تموضع المعسكرات والوحدات العسكرية خارج نطاق العاصمة المؤقتة عدن، بما يحافظ على طابعها المدني.
وأكد المحافظ شيخ، أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية لأي استقرار خدمي أو تنموي..مشددًا على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي والانضباط، وتنفيذ الخطط الأمنية وفق رؤية واضحة وبرامج زمنية محددة، بما يعزز ثقة المواطنين ويكرّس الاستقرار المستدام.
وفي ختام الاجتماع، دعا محافظ عدن الى مضاعفة الجهود، واستمرار التقييم والمتابعة للأداء الأمني، وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الأمنية، بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة بيئة آمنة لحياة المواطنين في العاصمة الموقتة عدن.