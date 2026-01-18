الخنبشي يدشن أولى الرحلات الدولية من مطار الريان بعد خروج القوات الإماراتية منه (صور)

الأحد 18 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، اليوم الأحد، أولى الرحلات الدولية من وإلى مطار الريان الدولي بالمكلا، في خطوة لتطبيع الأوضاع وتسهيل تنقّل المواطنين.

و أشاد الخنبشي بجهود الجهات المعنية وقوات الأمن ودرع الوطن في إعادة جاهزية المطار وتأمينه، مؤكداً أهمية المطار ودوره الخدمي والاقتصادي، مع استيفاء متطلبات السلامة واستئناف التشغيل.

وتفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، اليوم، المواقع العسكرية في مطار الريان الدولي، التي تعرضت لأضرار وأعمال نهب خلال الأحداث الماضية التي شهدتها المحافظة.

واطلع المحافظ الخنبشي، خلال جولته، من قيادات قوات درع الوطن، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، على حجم الأضرار التي لحقت بتلك المواقع..مؤكداً اهتمام قيادة الدولة والسلطة المحلية، بالحفاظ على مقدرات الدولة، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المنشآت الحيوية.