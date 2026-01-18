الخنبشي يدشن أولى الرحلات الدولية من مطار الريان بعد خروج القوات الإماراتية منه (صور) رئيس الحكومة اليمنية الجديد يوجه بسرعة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين مدنيين وعسكريين والمتقاعدين والشهداء والجرحى بشكل عاجل سارق النفط وناهب الأراضي.. تقارير ووثائق تكشف عن فساد مهول للهارب عيدروس الزبيدي ولجنة قضائية تُحقق تحقيقات قضائية تطال عيدروس الزبيدي بتهم فساد ونهب أراضٍ واستغلال المال العام الاتفاق على خطة من ثلاث مراحل لاخراج القوات والمعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن ثامن فوز في تسع مباريات… إنتر يواصل سلسلة الانتصارات بفضل مارتينيز مدرب المغرب: مواجهة السنغال اختبار صعب… والتفاصيل ستحسم اللقب ثنائية ديمبيلي تعيد الثقة لباريس سان جيرمان بعد صدمة الكأس عاجل.. قرار النائب العام بتكلف اللجنة القضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عيدروس الزبيدي الحوثيون يعيدون فتح معسكرات التجنيد الإجباري ويستأنفون الدورات العسكرية والطائفية في مناطق سيطرتهم.. «توحيد القرار العسكري لقوات الشرعية يربك المليشيا»
دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، اليوم الأحد، أولى الرحلات الدولية من وإلى مطار الريان الدولي بالمكلا، في خطوة لتطبيع الأوضاع وتسهيل تنقّل المواطنين.
و أشاد الخنبشي بجهود الجهات المعنية وقوات الأمن ودرع الوطن في إعادة جاهزية المطار وتأمينه، مؤكداً أهمية المطار ودوره الخدمي والاقتصادي، مع استيفاء متطلبات السلامة واستئناف التشغيل.
وتفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، اليوم، المواقع العسكرية في مطار الريان الدولي، التي تعرضت لأضرار وأعمال نهب خلال الأحداث الماضية التي شهدتها المحافظة.
واطلع المحافظ الخنبشي، خلال جولته، من قيادات قوات درع الوطن، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، على حجم الأضرار التي لحقت بتلك المواقع..مؤكداً اهتمام قيادة الدولة والسلطة المحلية، بالحفاظ على مقدرات الدولة، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المنشآت الحيوية.