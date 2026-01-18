رئيس الحكومة اليمنية الجديد يوجه بسرعة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين مدنيين وعسكريين والمتقاعدين والشهداء والجرحى بشكل عاجل

الأحد 18 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

وجّه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور شائع محسن الزنداني، البنك المركزي اليمني، ووزارة المالية، بتسريع إجراءات صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين والشهداء والجرحى، بشكل عاجل وسريع، استناداً إلى الدعم المالي الجديد المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبمبلغ 90 مليون دولار.

وشدد رئيس الوزراء في أول توجيه له بعد تعيينه رئيسا للحكومة، لدى ترؤسه، اليوم الاحد، اجتماع ضم محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، ونائب وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال، هاني وهاب، على ضرورة التحرك وفق جدول زمني واضح وسريع، وبمسؤولية عالية، لبدء عملية الصرف دون تأخير.

وناقش الاجتماع، التطورات المالية والنقدية والاقتصادية، وآليات توظيف الدعم الخارجي بما يخدم الأولويات العاجلة وفي مقدمتها المرتبات واستقرار العملة وتحسين الوضع المعيشي.

واستمع ، إلى إحاطة تفصيلية عن الوضع المالي والاقتصادي الراهن، والتحديات القائمة، والفرص المتاحة لتعزيز الانضباط المالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والنقدية.

وأشاد الدكتور الزنداني، بالدعم الأخوي الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية..مؤكداً أن هذا الدعم يجسد موقفاً تاريخياً ثابتاً في مساندة اليمن وشعبها، ودوراً محورياً في حماية الاستقرار المالي والنقدي، ودعم قدرة الدولة والحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، وخاصة معالجة ملف المرتبات واستقرار الأوضاع الخدمية والأمنية.

وأكد رئيس الوزراء، التزام الحكومة وبتوجيهات من الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، بتحمل مسؤولياتها الوطنية، ووضع معاناة المواطنين في صدارة أولوياتها.