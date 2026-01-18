سارق النفط وناهب الأراضي.. تقارير ووثائق تكشف عن فساد مهول للهارب عيدروس الزبيدي ولجنة قضائية تُحقق

الأحد 18 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

⁨ أصدر النائب العام في اليمن، القاضي قاهر مصطفى يوم (السبت) قراراً قضى بتكليف اللجنة القضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عيدروس قاسم الزُبيدي، والتصرف وفقاً للقانون.

وستُحقِّق اللجنة في أعمال الفساد واستغلال السلطة ونهب الأراضي وتجارة النفط والشركات التجارية من قِبل الزبيدي، التي أسهمت تداعياتها الخطيرة، وفق مراقبين، في خلق حالة من الانقسام السياسي والشعبي في المحافظات الجنوبية اليمنية نتيجة الفساد المالي والإداري والمظالم.

وعرضت تقارير ووثائق تورط الفار الزبيدي في جرائم إثراء فاحش وغير مشروع من خلال استغلال السلطة ونهب الأراضي وتجارة النفط والشركات التجارية، ما أسهم في خلق حالة من الانقسام السياسي والشعبي في محافظات الجنوب بسبب الفساد والمظالم.

ناهب الأراضي

وأفادت التقارير بأن الزبيدي استحوذ على مساحة شاسعة من أراضي المنطقة الحرة في عدن المخصصة كمخازن ومستودعات لميناء عدن، وتم توثيق الأرض الممتدة من جولة كالتكس في المنصورة إلى محطة الحسوة في مدينة الشعب باسم صهره جهاد الشوذبي، مبينة أن الزبيدي استولى على مساحة أرض في جزيرة العمال مطلة على البحر مباشرة، وتتبع هيئة موانئ عدن، وتم تسجيل الأرض باسم جهاد الشوذبي، ويقوم بتقسيمها إلى مجموعة أراضٍ، وتوزع على عيدروس الزبيدي ومجموعة من المقربين منه.

وذكر التقرير أن الزبيدي استولى على نحو 100 فدان في بئر فضر بعدن تتبع لشخص من أبناء المحافظات الشمالية يدعى «الدفيف»، وتجري مساومته وابتزازه للتنازل عنها أو الدخول معه في شراكة من قبل جهاد الشوذبي لعمل مدينة سكنية أو بيع هذه المساحة كأراضٍ نقداً.

وأفاد التقرير بأن الزبيدي استولى أيضاً على 4 آلاف فدان في منطقة راس عمران في عدن، وتم توثيقها باسم محمد قاسم الزبيدي، كما استولى على حوش النقل البري في منطقة الدرين في الشيخ عثمان بعقد إيجار بمبلغ زهيد جداً يتم دفعه للدولة، مع أن المستفيد من هذه العملية مدير مكتب الزبيدي عماد أبو الرجال.

وقال التقرير إن الزبيدي استحوذ على 1000 فدان تقريباً في محافظة لحج، وتم توثيقها باسم وسيط لمصلحة الزبيدي، في حين استحوذ على المعهد الهندسي في التواهي وعدد من قطع الأراضي بالقرب منه في جبل هيل، مع أن هذا المعهد مخصص لتأهيل الطلاب والمهندسين، فضلاً عن الاستيلاء على حوش تابع لشركة النفط اليمنية في خور مكسر.

سارق النفط

وفي ما يتعلق بملف النفط، فإنه تم الضغط على شركة النفط اليمنية ومديرها طارق الوليدي بمنع استيراد البترول إلا عبر شركة تتبع جهاد الشوذبي، ووزير النقل عبدالسلام حميد. ومنذ عامين تقريباً والشوذبي هو من يورد فقط بفوائد كبيرة تذهب إلى خزينة عيدروس الزبيدي.

ومن وقت إلى آخر خلال العامين الماضيين جرى توريد شحنات نفطية إلى ميناء قنا بمحافظة شبوة لمصلحة الزبيدي والشوذبي، وهناك كميتا نفط كان معهم شخص من القيادات الجنوبية.

فساد عيدروس المهول

في هذا السياق قال فارس البيل، رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن عيدروس الزبيدي استغل مناصبه وصلاحياته للاستحواذ على المال العام، وإفساد الوظيفة العامة والتآمر مع طرف خارجي ضد الوطن.

وأشار البيل إلى فساد كبير مارسه الزبيدي، مستغلاً الصلاحيات الممنوحة له إبان رئاسته لجنة الموارد السيادية، وهي أعلى سلطة تدير المال العام في اليمن، وقال إنه استحوذ باسم (المجلس الانتقالي) على ميزانيات ضخمة خارج القانون لصالح المجلس وأفراده تُقدّر بـ10 مليارات ريال شهرياً. كما سخّر كثيراً من الموارد لصالحه مثل إيرادات المواني (عدن)، والجمارك، والضرائب، دون توريدها إلى البنك المركزي، وقام بـ توظيف هذه الإيرادات في تمويل تشكيلات عسكرية وأمنية خارج إطار الدولة.

وأضاف البيل أن عيدروس فرض رسوماً غير قانونية على التجار والمواطنين، وخلق تعدد نقاط الجباية التابعة لتشكيلات مختلفة محسوبة على (الانتقالي)، ناقلاً أمثلة لفساده أوردتها تقارير، منها الاستحواذ على نحو 6 مليارات ريال شهرياً ضرائب على القات لا تُورّد إلى الخزينة العامة، وما يقارب 9 مليارات ريال شهرياً ضرائب على الوقود، وكذلك جبايات على الأسمنت والنقل، والمشاريع السياحية والنقاط الأمنية بموارد ضخمة، وكذلك الاستثمارات الخاصة والشركات وغيرها.

أما الموظف في النيابة العامة، خالد سالم بانافع، فقال لقناة الحدث، إن عيدروس الزبيدي مدان بتهم فساد مهولة، وكان يبتز المستثمرين.