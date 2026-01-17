الاتفاق على خطة من ثلاث مراحل لاخراج القوات والمعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن ثامن فوز في تسع مباريات… إنتر يواصل سلسلة الانتصارات بفضل مارتينيز مدرب المغرب: مواجهة السنغال اختبار صعب… والتفاصيل ستحسم اللقب ثنائية ديمبيلي تعيد الثقة لباريس سان جيرمان بعد صدمة الكأس عاجل.. قرار النائب العام بتكلف اللجنة القضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عيدروس الزبيدي الحوثيون يعيدون فتح معسكرات التجنيد الإجباري ويستأنفون الدورات العسكرية والطائفية في مناطق سيطرتهم.. «توحيد القرار العسكري لقوات الشرعية يربك المليشيا» عاجل: اليمن تعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام في وفاة المناضل علي سالم البيض والرئيس يوجه بنقل جثمانه الى حضرموت بحسب وصيته عاجل.. وفاة علي سالم البيض عن عمر ناهز الـ 86 صندوق النظافة بمأرب يحقق إنجازات نوعية في 2025: غرس 10 آلاف شجرة وحملات نظافة واسعة الخزانة الأمريكية تجمّد أصول شركات وشخصيات متورطة بتمويل الحوثيين.. وتدرج 21 كيانًا في قائمة العقوبات
اتفقت السلطة المحلية في عدن مع التحالف العربي بقيادة السعودية على خطة إعادة تموضع للقوات والمعسكرات خارج نطاق العاصمة المؤقتة، على ثلاث مراحل.
وعُقد في عدن اجتماع اليوم، ضم محافظ عدن عبدالرحمن شيخ اليافعي، ورئيس وفد قيادة القوات المشتركة السعودية اللواء الركن فلاح الشهراني وبحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.
الاجتماع ناقش الآليات التنفيذية وخطة إخراج المعسكرات من داخل عدن، وإعادة تموضعها في المواقع المتفق عليها، على أن يتم الإعلان عنها لاحقاً، من قبل الجهات المختصة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الطابع المدني لمدينة عدن، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
الاجتماع حدد ثلاث مراحل لتنفيذ خطة إعادة التموضع، وفق خطوات وآليات واضحة جرى التوافق عليها، بما يضمن تحقيق الأهداف الأمنية والتنظيمية المنشودة، وبما يراعي خصوصية العاصمة المؤقتة عدن، واحتياجاتها الخدمية والتنموية.
وأكد الاجتماع، أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل ركيزة أساسية لاستعادة مكانة عدن ودورها الريادي، خصوصًا في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في دعم مسار التنمية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.