الاتفاق على خطة من ثلاث مراحل لاخراج القوات والمعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 265

اتفقت السلطة المحلية في عدن مع التحالف العربي بقيادة السعودية على خطة إعادة تموضع للقوات والمعسكرات خارج نطاق العاصمة المؤقتة، على ثلاث مراحل.

وعُقد في عدن اجتماع اليوم، ضم محافظ عدن عبدالرحمن شيخ اليافعي، ورئيس وفد قيادة القوات المشتركة السعودية اللواء الركن فلاح الشهراني وبحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

الاجتماع ناقش الآليات التنفيذية وخطة إخراج المعسكرات من داخل عدن، وإعادة تموضعها في المواقع المتفق عليها، على أن يتم الإعلان عنها لاحقاً، من قبل الجهات المختصة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الطابع المدني لمدينة عدن، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

الاجتماع حدد ثلاث مراحل لتنفيذ خطة إعادة التموضع، وفق خطوات وآليات واضحة جرى التوافق عليها، بما يضمن تحقيق الأهداف الأمنية والتنظيمية المنشودة، وبما يراعي خصوصية العاصمة المؤقتة عدن، واحتياجاتها الخدمية والتنموية.

وأكد الاجتماع، أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل ركيزة أساسية لاستعادة مكانة عدن ودورها الريادي، خصوصًا في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في دعم مسار التنمية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.