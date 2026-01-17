ثامن فوز في تسع مباريات… إنتر يواصل سلسلة الانتصارات بفضل مارتينيز

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 165

واصل إنتر ميلان تصدره لترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 1-صفر خارج أرضه على أودينيزي اليوم السبت، حيث قاد هدف لاوتارو مارتينيز فريقه نحو ثامن فوز في سلسلة من تسع مباريات دون هزيمة في الدوري.

وبدأ الضيوف الهجوم منذ البداية وتقدموا في الدقيقة العشرين عن طريق مارتينيز، ولكن على الرغم من سيطرتهم على المباراة، لم يتمكن إنتر من تسجيل أي أهداف أخرى.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 49 نقطة، متقدما بست نقاط على ميلان الذي يستضيف ليتشي غدا الأحد، بينما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 40 نقطة قبل أن يستضيف ساسولو في وقت لاحق من اليوم. ويبقى أودينيزي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

وسبقت المباراة، مثل جميع مباريات الدوري الإيطالي هذا الأسبوع، دقيقة صمت حدادا على روح مالك نادي فيورنتينا روكو كوميسو الذي أُعلن عن وفاته في وقت سابق من اليوم.