مدرب المغرب: مواجهة السنغال اختبار صعب… والتفاصيل ستحسم اللقب

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عبر وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، عن سعادته ببلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا، معتبرا أن هذا الموعد هو ثمرة حلم راود المجموعة منذ فترة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الفريق يقف أمام “الخطوة الأخيرة والأصعب” في مواجهة منتخب قوي يقوده مدرب متمرس.

وأوضح الركراكي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم السبت، أن النهائي سيجمع أفضل منتخبين في القارة حاليا، في مباراة تخدم كرة القدم الأفريقية قبل أي اعتبار آخر، مشيرا إلى أن تدبير الضغط والعواطف يظل عاملا أساسيا، خاصة في ظل خوض اللقاء على أرض المغرب وأمام جماهيره.

وأضاف أن المنتخب المغربي يدرك جيدا حجم التحدي الذي يفرضه منتخب السنغال، واصفا إياه بمنتخب واثق من إمكانياته، اعتاد الحضور في الأدوار النهائية خلال النسخ الأخيرة من البطولة، مؤكدا أن المباراة ستكون جميلة ومفتوحة، لكنها ستحسم بتفاصيل صغيرة ولن تكون سهلة على الطرفين.

وتطرق الركراكي إلى المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون في قبل النهائي أمام نيجيريا، مشيرا إلى خوض شوطين إضافيين، لكنه أكد أن المنتخب راكم تجربة مهمة منذ مونديال 2022، ويعمل على الجانبين البدني والذهني لضمان الجاهزية الكاملة.

وأكمل: “مباراة الغد ليست وقت البحث عن الأعذار، ومن لن يكون جاهزا بنسبة 100% لن يبدأ اللقاء”.