ثامن فوز في تسع مباريات… إنتر يواصل سلسلة الانتصارات بفضل مارتينيز مدرب المغرب: مواجهة السنغال اختبار صعب… والتفاصيل ستحسم اللقب ثنائية ديمبيلي تعيد الثقة لباريس سان جيرمان بعد صدمة الكأس عاجل.. قرار النائب العام بتكلف اللجنة القضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عيدروس الزبيدي الحوثيون يعيدون فتح معسكرات التجنيد الإجباري ويستأنفون الدورات العسكرية والطائفية في مناطق سيطرتهم.. «توحيد القرار العسكري لقوات الشرعية يربك المليشيا» عاجل: اليمن تعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام في وفاة المناضل علي سالم البيض والرئيس يوجه بنقل جثمانه الى حضرموت بحسب وصيته عاجل.. وفاة علي سالم البيض عن عمر ناهز الـ 86 صندوق النظافة بمأرب يحقق إنجازات نوعية في 2025: غرس 10 آلاف شجرة وحملات نظافة واسعة الخزانة الأمريكية تجمّد أصول شركات وشخصيات متورطة بتمويل الحوثيين.. وتدرج 21 كيانًا في قائمة العقوبات البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لغزة بموجب خطة ترامب
عبر وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، عن سعادته ببلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا، معتبرا أن هذا الموعد هو ثمرة حلم راود المجموعة منذ فترة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الفريق يقف أمام “الخطوة الأخيرة والأصعب” في مواجهة منتخب قوي يقوده مدرب متمرس.
وأوضح الركراكي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم السبت، أن النهائي سيجمع أفضل منتخبين في القارة حاليا، في مباراة تخدم كرة القدم الأفريقية قبل أي اعتبار آخر، مشيرا إلى أن تدبير الضغط والعواطف يظل عاملا أساسيا، خاصة في ظل خوض اللقاء على أرض المغرب وأمام جماهيره.
وأضاف أن المنتخب المغربي يدرك جيدا حجم التحدي الذي يفرضه منتخب السنغال، واصفا إياه بمنتخب واثق من إمكانياته، اعتاد الحضور في الأدوار النهائية خلال النسخ الأخيرة من البطولة، مؤكدا أن المباراة ستكون جميلة ومفتوحة، لكنها ستحسم بتفاصيل صغيرة ولن تكون سهلة على الطرفين.
وتطرق الركراكي إلى المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون في قبل النهائي أمام نيجيريا، مشيرا إلى خوض شوطين إضافيين، لكنه أكد أن المنتخب راكم تجربة مهمة منذ مونديال 2022، ويعمل على الجانبين البدني والذهني لضمان الجاهزية الكاملة.
وأكمل: “مباراة الغد ليست وقت البحث عن الأعذار، ومن لن يكون جاهزا بنسبة 100% لن يبدأ اللقاء”.