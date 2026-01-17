ثنائية ديمبيلي تعيد الثقة لباريس سان جيرمان بعد صدمة الكأس

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

سجل النجم عثمان ديمبيلي ثنائية ليقود فريقه باريس سان جيرمان لتحقيق فوز كبير على ضيفه ليل بثلاثية نظيفة، الجمعة، على ملعب “حديقة الأمراء” في قمة لقاءات الجولة الـ18 للدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستعاد العملاق الباريسي بهذا الفوز الثقة بعد الإقصاء من دور الـ32 من مسابقة كأس فرنسا، التي يحمل لقبها، بخسارته المفاجئة أمام جاره باريس إف سي بهدف دون رد، الاثنين الماضي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 42 نقطة ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بفارق نقطتين عن لانس الوصيف، والذي يستضيف أوكسير السبت، فيما تجمد رصيد ليل عند 32 في المركز الرابع.

فرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللعب، ونجحوا في ترجمة أفضليتهم إلى هدف أول عند الدقيقة 13، عبر عثمان ديمبيلي بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من البرتغالي فيتينيا.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الباريسي ضغطه الهجومي، وتمكن ديمبيلي من العودة مجددا لهز الشباك، مسجلا الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64، من مجهود فردي بعد مراوغة أكثر من مدافع قبل أن يضع الكرة من فوق الحارس.

واختتم برادلي باركولا ثلاثية فريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من هفوة دفاعية من لاعبي ليل.