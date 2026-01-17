عاجل.. قرار النائب العام بتكلف اللجنة القضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عيدروس الزبيدي

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- سبأ

اصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفي اليوم السبت 17 يناير 2026 القرار رقم (٢ ) قضت المادة الاولى منه بتكليف اللجنة القضائية المشكلة بالقرار رقم (1) لعام 2026م بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم/ عيدروس قاسم الزُبيدي، والتصرف وفقًا للقانون.

وقضت المادة الثانية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة القيام بتنفيذه.