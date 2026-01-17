عاجل: اليمن تعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام في وفاة المناضل علي سالم البيض والرئيس يوجه بنقل جثمانه الى حضرموت بحسب وصيته

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- سبأ

أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، وفتح سجلات العزاء في الداخل والخارج بوفاة الفقيد علي سالم البيض، وتوجه بنقل جثمانه إلى مسقط رأسه، حضرموت لدفنه بحسب وصيته.

ونعت رئاسة الجمهورية، ببالغ الحزن وعظيم الاسي الى الشعب اليمني، نائب رئيس مجلس الرئاسة الاسبق المناضل الكبير علي سالم البيض، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء المخلص في خدمة وطنه وشعبه، وتقدمه، وازدهاره.

وجاء في البيان: ''ببالغ الحزن والأسى تنعي رئاسة الجمهورية اليمنية، إلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم وفاة ابنه البار المناضل الوطني الجسور علي سالم البيض، نائب رئيس مجلس الرئاسة، والامين العام الاسبق للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الذي وافته المنية يومنا هذا السبت 17 يناير 2026 عن عمر ناهز السادسة والثمانين عاما''.

وتابع: ''لقد خسر الوطن برحيل القامة الوطنية الكبيرة الفقيد علي سالم البيض أحد ابرز القادة والرموز السياسية في تاريخ اليمن المعاصر، وشريكاً مخلصا في صناعة منجز الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990، مجسداً آنذاك تطلعات اليمنيين إلى دولة واحدة تقوم على الشراكة الوطنية، وسيادة القانون''.

وأضاف: ''وإذ تستحضر قيادة الدولة هذه المحطة المهمة من تاريخ شعبنا، فإنها تشير الى مناقب الفقيد، وادواره النضالية الكبيرة في طليعة الحركة الوطنية التي انجزت مشروع الدولة، والاستقلال المجيد.إن رحيل المناضل علي سالم البيض، لا يذكر بصفحات مشرقة لشخصية وطنية صادقة فحسب، بل يفتح باباً للتأمل المسؤول في مسار الحركة الوطنية، ودروس الشراكة العادلة التي تمسك بها الفقيد البيض، وأهمية معالجة قضايانا الوطنية بروح المؤسسة، والحوار، وبما يصون كرامة اليمنيين، ويحفظ تضحياتهم، ويؤسس للمستقبل المشرق الذي يستحقونه جميعا''.

وبهذا المصاب الجلل، تقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واخوانه اعضاء مجلس القيادة والحكومة بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى أسرة الفقيد، ورفاقه، ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

ووجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بإقامة اجراءات العزاء الرسمية في وفاة المناضل الكبير علي سالم البيض، نائب رئيس مجلس الرئاسة الاسبق.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية، أن التوجيهات شملت إرسال وفد رسمي رفيع يمثل الرئيس، ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لتقديم واجب المواساة لعائلة الفقيد، وفتح سجلات العزاء في الداخل، وعبر السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

وأشار المصدر إلى أن التوجيهات تضمنت ايضا نقل جثمان الفقيد البيض، ودفنه بمراسم رسمية في مسقط رأسه بمحافظة حضرموت، وفقا لوصيته، وبما يليق بمكانته السياسية والوطنية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه وأعضاء المجلس والحكومة في اتصال هاتفي بعائلة الفقيد البيض، خالص تعازيه وصادق مواساته، مشيداً بمسيرته الحافلة بالعطاء، وإسهاماته السياسية الفارقة في مراحل مفصلية من تاريخ الوطن.