عاجل.. وفاة علي سالم البيض عن عمر ناهز التسعين

أُعلن اليوم السبت، وفاة نائب رئيس اليمن الأسبق، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً علي سالم البيض عن عمر ناهز الـ 90.

ويعد البيض أحد الوجوه السياسية اليمنية، التي شهدت تحولات عديدة في اليمن، منذ عقود.

ولد البيض في العاشر من فبراير 1939، بمحافظة حضرموت التي تلقى فيها تعليمه الابتدائي والمتوسط، وصعد نجمه السياسي منذ وقت مبكر، من خلال انتمائه لحركة القوميين العرب، وانخرط في تنظيم الجبهة القومية، وتولى قيادة العمل العسكري في محافظات حضرموت والمهرة.

تدرج البيض في العديد من المناصب الحكومية، في الشطر الجنوبي من اليمن، وشغل موقع نائب عن شؤون الجيش والأمن في ما كان يسمى بالحكومة المؤقتة قبل يوم الاستقلال ، كما تولى منصب وزير الدفاع في أول حكومة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد الاستقلال وذلك حتى عام 1969.

وتقلد أكثر من منصب حكومي في مرحلة ما بعد حركة 22 يونيو 1969، وظل عضواً للمكتب السياسي للجبهة القومية ثم الحزب الاشتراكي.

وتعد المحطة الأبرز للبيض توقيعه اتفاقية الوحدة مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في 30 نوفمبر 1989 و التوقيع على اتفاقية الوحدة، 1990 ليقتسما السلطة حتى يوم 21 مايو عام 1994، اليوم الذي اندلعت حرب اليمن الأهلية 1994 والتي استمرت حتى يوم 7 تموز يوليو من نفس العام، ليلجأ بعد خسارته في الحرب إلى سلطنة عمان المجاورة.