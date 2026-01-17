صندوق النظافة بمأرب يحقق إنجازات نوعية في 2025: غرس 10 آلاف شجرة وحملات نظافة واسعة

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

حقق صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب إنجازات نوعية ولافتة خلال العام 2025م في مجالات النظافة العامة، وتعزيز المسطحات الخضراء، وتحسين المظهر الحضري، وتطوير البنية التحتية والقدرات التشغيلية، رغم ما واجهه من صعوبات وتحديات كبيرة، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن إدارة الصندوق.

وأوضح التقرير أن كمية المخلفات الصلبة التي جرى رفعها من الأحياء السكنية ومخيمات النازحين خلال العام الماضي بلغت 489 ألفًا و602 متر مكعب، فيما بلغت كمية المخلفات السائلة 323 ألفًا و663 مترًا مكعبا.

وأشار إلى أن الصندوق نفذ 11 حملة نظافة شاملة إلى جانب أعمال النظافة الروتينية التي غطت الأحياء السكنية في عاصمة المحافظة والمدن الرئيسية، إضافة إلى 74 مخيمًا وتجمعاً للنازحين من أصل 207 مخيمات وتجمعات على مستوى المحافظة.

وتمكنت هذه الجهود من رفع 12 ألفاً و500 طن من الأتربة من الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع 78 ألفاً و344 طناً من المخلفات الصلبة، و15 ألفاً و500 متر مكعب من المخلفات السائلة من مخيمات النزوح، فضلًا عن توزيع 50 حاوية لجمع المخلفات الصلبة في عدد من الأحياء والمواقع الحيوية، في إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وفي مجال تعزيز المسطحات الخضراء وتحسين البيئة الصحية والجمالية، أشار التقرير إلى نجاح الصندوق في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التشجير الحضري، والتي تضمنت غرس 10 آلاف و300 شجرة متنوعة في الشوارع العامة و28 مرفقًا ومنشأة في عاصمة المحافظة، من أصل 60 ألف شجرة يستهدفها المشروع في مختلف مراحله، إلى جانب نقل 341 ألفًا و144 مترًا مكعبًا من المياه لري الأشجار.

وفي إطار تحسين المظهر العام لعاصمة المحافظة، نفذ الصندوق عدداً من المشاريع الحيوية، شملت أعمال رصف وتبليط 4 آلاف و12 مترًا مربعًا ببلاط الإنترلوك، و6 آلاف و23 مترًا مربعًا بأحجار المناشير، إلى جانب تنفيذ وتمويل مشروعي دوار الشدادي ومجسم دوار القصر، الذي أصبح معلمًا بارزًا من معالم مدينة مأرب.

كما شملت أعمال الصيانة والتحسين، تنفيذ 284 عملية صيانة لأعمدة الإنارة، وتزيين 248 عمود إنارة بإضاءات جمالية، وتنفيذ 18 عملية صيانة لشبكة الصرف الصحي القديمة، و93 عملية صيانة لشبكات الري في الأرصفة والجزر الوسطية والمتنفسات العامة.

وعلى صعيد تعزيز البنية التحتية والقدرات المؤسسية، أشار التقرير إلى إنجاز مشروع مبنى سكن عمال النظافة، ومبنى وحدة النظافة، وإنشاء محطة الصرف الصحي الطارئة في مقلب النفايات (بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة IOM)، إضافة إلى تجهيز وتأهيل مقلب النفايات حدباء آل عوشان في مديرية الوادي، وتأهيل طريق المقلب المركزي بعاصمة المحافظة.

وفي مجال الحركة والصيانة لأسطول وآليات الصندوق، تمكن الصندوق من إضافة 6 كباسات جديدة بوزن 18 طنًا للواحدة، و3 صهاريج شفط ونقل مخلفات بسعة 300 جالون للصهريج الواحد، إلى جانب إدخال الخدمة 3 كباسات بوزن 8 أطنان، وشاحنة نقل مخلفات صلبة بحمولة 7 أطنان. كما نفذت ورش الصيانة التابعة للصندوق 1,210 عملية صيانة للآليات القديمة، بما أسهم في تعزيز كفاءتها وإطالة عمرها التشغيلي.