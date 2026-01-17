البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لغزة بموجب خطة ترامب  

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 102

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أسماء أعضاء ما سمي "مجلس السلام" الذي سيشرف، بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب، على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة.

وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.

وتشير الخطة ترامب التي تم الكشف عنها أواخر العام الماضي والتي تم بموجبها التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار في غزة إلى أن ترامب سيرأس المجلس.