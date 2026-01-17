البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لغزة بموجب خطة ترامب أول مكون يعلن استعداده دمج القوات التابعة له في إطار وزارتي الدفاع والداخلية وقفة مسلّحة في صنعاء: قبائل بني مطر يطالبون بالقصاص من قتلة قائد محور المرازيق ويحذّرون.. دم عقيل سيشعل ثأرًا قبليًا واسعًا انتصارات كبيرة للجيش السوري على '«قسد'» وفلول النظام البائد البنك المركزي اليمني يحذر من عملة نقدية مزورة (صورة) مقتل وإصابة 4 من قوات ''دفاع شبوة'' في هجوم حوثي بطائرة مسيرة أول بيان لعيدروس الزبيدي منذ هروبه إلى الإمارات.. ماذا قال؟ فلكي يمني يحدد فلكيًا بداية شهري شعبان ورمضان هذا العام عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تمويل الحوثيين الجيش السوري يعلن سيطرته على كامل دير حافر شرق حلب بعد انسحاب
أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أسماء أعضاء ما سمي "مجلس السلام" الذي سيشرف، بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب، على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة.
وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.
وتشير الخطة ترامب التي تم الكشف عنها أواخر العام الماضي والتي تم بموجبها التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار في غزة إلى أن ترامب سيرأس المجلس.