أول مكون يعلن استعداده دمج القوات التابعة له في إطار وزارتي الدفاع والداخلية

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 233

‏أعلن رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش الاستعداد لدمج القوات التابعة للحلف في مؤسسات الدولة، داعيا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لضم أبناء محافظة حضرموت.

وقال بن حبريش في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط" إن قوات حماية حضرموت مستعدة للاندماج الكامل في مؤسسات الدولة، مُشددا على أن الدولة "يجب أن تكون محايدة، لا يهيمن عليها حزب أو مكوّن بعينه".

وأبدى زعيم الحلف القبلي رفضه تعدُّد القوى العسكرية خارج إطار الدولة. وقال إن "إعادة إنتاج مراكز قوة خارج الدولة ستعيد البلاد إلى مربع الصراع".

