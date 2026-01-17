البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لغزة بموجب خطة ترامب أول مكون يعلن استعداده دمج القوات التابعة له في إطار وزارتي الدفاع والداخلية وقفة مسلّحة في صنعاء: قبائل بني مطر يطالبون بالقصاص من قتلة قائد محور المرازيق ويحذّرون.. دم عقيل سيشعل ثأرًا قبليًا واسعًا انتصارات كبيرة للجيش السوري على '«قسد'» وفلول النظام البائد البنك المركزي اليمني يحذر من عملة نقدية مزورة (صورة) مقتل وإصابة 4 من قوات ''دفاع شبوة'' في هجوم حوثي بطائرة مسيرة أول بيان لعيدروس الزبيدي منذ هروبه إلى الإمارات.. ماذا قال؟ فلكي يمني يحدد فلكيًا بداية شهري شعبان ورمضان هذا العام عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تمويل الحوثيين الجيش السوري يعلن سيطرته على كامل دير حافر شرق حلب بعد انسحاب
أعلن رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش الاستعداد لدمج القوات التابعة للحلف في مؤسسات الدولة، داعيا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لضم أبناء محافظة حضرموت.
وقال بن حبريش في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط" إن قوات حماية حضرموت مستعدة للاندماج الكامل في مؤسسات الدولة، مُشددا على أن الدولة "يجب أن تكون محايدة، لا يهيمن عليها حزب أو مكوّن بعينه".
وأبدى زعيم الحلف القبلي رفضه تعدُّد القوى العسكرية خارج إطار الدولة. وقال إن "إعادة إنتاج مراكز قوة خارج الدولة ستعيد البلاد إلى مربع الصراع".