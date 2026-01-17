وقفة مسلّحة في صنعاء: قبائل بني مطر يطالبون بالقصاص من قتلة قائد محور المرازيق ويحذّرون.. دم عقيل سيشعل ثأرًا قبليًا واسعًا

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

نظّمت قبائل بني مطر بمحافظة صنعاء نكفًا قبليًا ووقفة مسلّحة، للمطالبة بالقصاص من قتلة أحد أبنائها الذين ارتكبوا جريمتهم في محافظة الجوف.

واستنكر المشاركون في النكف والوقفة، التي حضرها مشايخ وعقال قبائل بني مطر، حالة التأخير والمماطلة في تنفيذ حكم القصاص بحق قتلة عقيل المطري، الذي كان يعمل لدى المليشيا قائدًا لمحور المرازيق بالجوف، وتعرّض للاغتيال على يد عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، وقد صدر بحق الجناة حكم بالإعدام.

وطالب أبناء قبائل بني مطر بسرعة المصادقة على حكم الإعدام وتنفيذه بحق المدانين إسماعيل مبخوت عباج ومرزوق مبخوت عباج، داعين الجهات المختصة إلى ضبط بقية المتهمين، وعددهم ثلاثة عشر متهمًا، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم على خلفية جرائم التقطع والقتل التي وقعت في محافظة الجوف.

كما حذّر أبناء قبائل بني مطر من أي تلاعب أو تهاون في قضية دم اللواء عقيل المطري، مؤكدين تمسكهم بحقهم المشروع في القصاص العادل.