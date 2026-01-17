البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لغزة بموجب خطة ترامب أول مكون يعلن استعداده دمج القوات التابعة له في إطار وزارتي الدفاع والداخلية وقفة مسلّحة في صنعاء: قبائل بني مطر يطالبون بالقصاص من قتلة قائد محور المرازيق ويحذّرون.. دم عقيل سيشعل ثأرًا قبليًا واسعًا انتصارات كبيرة للجيش السوري على '«قسد'» وفلول النظام البائد البنك المركزي اليمني يحذر من عملة نقدية مزورة (صورة) مقتل وإصابة 4 من قوات ''دفاع شبوة'' في هجوم حوثي بطائرة مسيرة أول بيان لعيدروس الزبيدي منذ هروبه إلى الإمارات.. ماذا قال؟ فلكي يمني يحدد فلكيًا بداية شهري شعبان ورمضان هذا العام عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تمويل الحوثيين الجيش السوري يعلن سيطرته على كامل دير حافر شرق حلب بعد انسحاب
نظّمت قبائل بني مطر بمحافظة صنعاء نكفًا قبليًا ووقفة مسلّحة، للمطالبة بالقصاص من قتلة أحد أبنائها الذين ارتكبوا جريمتهم في محافظة الجوف.
واستنكر المشاركون في النكف والوقفة، التي حضرها مشايخ وعقال قبائل بني مطر، حالة التأخير والمماطلة في تنفيذ حكم القصاص بحق قتلة عقيل المطري، الذي كان يعمل لدى المليشيا قائدًا لمحور المرازيق بالجوف، وتعرّض للاغتيال على يد عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، وقد صدر بحق الجناة حكم بالإعدام.
وطالب أبناء قبائل بني مطر بسرعة المصادقة على حكم الإعدام وتنفيذه بحق المدانين إسماعيل مبخوت عباج ومرزوق مبخوت عباج، داعين الجهات المختصة إلى ضبط بقية المتهمين، وعددهم ثلاثة عشر متهمًا، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم على خلفية جرائم التقطع والقتل التي وقعت في محافظة الجوف.
كما حذّر أبناء قبائل بني مطر من أي تلاعب أو تهاون في قضية دم اللواء عقيل المطري، مؤكدين تمسكهم بحقهم المشروع في القصاص العادل.