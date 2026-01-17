البنك المركزي اليمني يحذر من عملة نقدية مزورة (صورة)

آخر الاخبار

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن
نفى البنك المركزي اليمني في عدن، طباعة أو إصدار أي عملة نقدية بمواصفات أو فئات تختلف عن المواصفات المعتمدة للعملة الوطنية، بمختلف فئاتها، والصادرة حصراً عن البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا وفقاً لصلاحياته القانونية.

البنك أكد أن النماذج والصور المتداولة عبر بعض وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى فئة 500 ريال 2026م هي صور مفبركة ونماذج مزيفة غير قابلة للتداول يتم الترويج لها عبر مواقع ومنصات تابعة للحوثيين، وذلك في إطار محاولات ممنهجة لخلق البلبلة والإرجاف وصرف الأنظار عن الأزمات الخانقة التي تعاني منها تلك الجماعة، وفق بيان.

وحذر البنك المركزي اليمني جميع المواقع والمنصات من الترويج ونشر المعلومات الكاذبة والمضللة، لما لها من آثار سلبية خطيرة على الاستقرار النقدي والاقتصادي وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية.

