البنك المركزي اليمني يحذر من عملة نقدية مزورة (صورة) مقتل وإصابة 4 من قوات ''دفاع شبوة'' في هجوم حوثي بطائرة مسيرة أول بيان لعيدروس الزبيدي منذ هروبه إلى الإمارات.. ماذا قال؟ فلكي يمني يحدد فلكيًا بداية شهري شعبان ورمضان هذا العام عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تمويل الحوثيين الجيش السوري يعلن سيطرته على كامل دير حافر شرق حلب بعد انسحاب عدد قتلى احتجاجات إيران تجاوز 3 آلاف..تفاصيل نصائح لـ إيقاف خفقان القلب في المنزل.. تعرف عليها القوات الروسية تسيطر على بلدتين.. وتعبر نهر غايشور البيت الأبيض يُعلن أسماء أعضاء مجلس السلام في غزة
نفى البنك المركزي اليمني في عدن، طباعة أو إصدار أي عملة نقدية بمواصفات أو فئات تختلف عن المواصفات المعتمدة للعملة الوطنية، بمختلف فئاتها، والصادرة حصراً عن البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا وفقاً لصلاحياته القانونية.
البنك أكد أن النماذج والصور المتداولة عبر بعض وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى فئة 500 ريال 2026م هي صور مفبركة ونماذج مزيفة غير قابلة للتداول يتم الترويج لها عبر مواقع ومنصات تابعة للحوثيين، وذلك في إطار محاولات ممنهجة لخلق البلبلة والإرجاف وصرف الأنظار عن الأزمات الخانقة التي تعاني منها تلك الجماعة، وفق بيان.
وحذر البنك المركزي اليمني جميع المواقع والمنصات من الترويج ونشر المعلومات الكاذبة والمضللة، لما لها من آثار سلبية خطيرة على الاستقرار النقدي والاقتصادي وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية.