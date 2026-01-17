مقتل وإصابة 4 من قوات ''دفاع شبوة'' في هجوم حوثي بطائرة مسيرة

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 335

قالت قوات دفاع شبوة، إن جنديين قتلا وأُصيب اثنين آخرين، اليوم السبت، جراء هجوم بطائرة مُسيّرة شنّته مليشيا الحوثي،المتمركزة في حدود محافظة البيضاء، على مواقعها في جبهة مرخة العليا، غرب محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وذكرت إن الهجوم استهدف أفرادًا من اللواء السادس صاعقة، بطائرة مسيّرة حوثية أثناء تواجدهم في خطوط التماس، ما أسفر عن مقتل الجنديين جابر محمد الدهمشي الأسلمي وعبدربه طالب أحمد العولقي، وإصابة كل من عبدالله فهيد قاسم هماس وعلي أحمد بخيت الحارثي.

وأوضحت أن المصابين نُقلوا لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثامين القتلى إلى ذويهم.