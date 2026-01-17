البنك المركزي اليمني يحذر من عملة نقدية مزورة (صورة) مقتل وإصابة 4 من قوات ''دفاع شبوة'' في هجوم حوثي بطائرة مسيرة أول بيان لعيدروس الزبيدي منذ هروبه إلى الإمارات.. ماذا قال؟ فلكي يمني يحدد فلكيًا بداية شهري شعبان ورمضان هذا العام عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تمويل الحوثيين الجيش السوري يعلن سيطرته على كامل دير حافر شرق حلب بعد انسحاب عدد قتلى احتجاجات إيران تجاوز 3 آلاف..تفاصيل نصائح لـ إيقاف خفقان القلب في المنزل.. تعرف عليها القوات الروسية تسيطر على بلدتين.. وتعبر نهر غايشور البيت الأبيض يُعلن أسماء أعضاء مجلس السلام في غزة
قالت قوات دفاع شبوة، إن جنديين قتلا وأُصيب اثنين آخرين، اليوم السبت، جراء هجوم بطائرة مُسيّرة شنّته مليشيا الحوثي،المتمركزة في حدود محافظة البيضاء، على مواقعها في جبهة مرخة العليا، غرب محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.
وذكرت إن الهجوم استهدف أفرادًا من اللواء السادس صاعقة، بطائرة مسيّرة حوثية أثناء تواجدهم في خطوط التماس، ما أسفر عن مقتل الجنديين جابر محمد الدهمشي الأسلمي وعبدربه طالب أحمد العولقي، وإصابة كل من عبدالله فهيد قاسم هماس وعلي أحمد بخيت الحارثي.
وأوضحت أن المصابين نُقلوا لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثامين القتلى إلى ذويهم.