أول بيان لعيدروس الزبيدي منذ هروبه إلى الإمارات.. ماذا قال؟

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 240

فر عيدروس الزبيدي، يوم 6 يناير الجاري من عدن إلى الصومال بحراً ومنها إلى الإمارات جواً، بينما كانت طائرة اليمنية تنتظره بمطار عدن، لنقله مع وفد الانتقالي الى الرياض، لكن تعليمات أبوظبي، أمرت الزبيدي أن يهرب.

ومنذ ذلك اختفى عيدروس، إلى أن ظهر أخيراً مساء أمس الجمعة، ولكن هذه المرة بمنشور على منصات التواصل الاجتماعي، تزامن مع خروج بعض أنصاره للتظاهر في ساحة العروض بالعاصمة المؤقتة عدن.

الزبيدي وبتوجيه من الإمارات، خرج ببيان تصعيدي، جانب الواقع على الأرض. ظل يردد كلامه الشعبوي عن استعادة دولة الجنوب، رافضًا فرض أمر واقع.

قال عيدروس: ''لقد دخل الجنوب اليوم مرحلة جديدة عنوانها الثبات ووحدة الصف، وفرض الإرادة الشعبية على طاولة الإقليم والعالم، ولن نقبل بعد الآن بأي حلول تنتقص من حقنا أو تفرض علينا واقعًا مرفوضًا''. وفق تعبيره.

وبدأ كلامه في منشور- اطلع عليه محرر مأرب- قائلا: ''يا جماهير شعب الجنوب، لقد أثبتم اليوم للعالم أنكم أصحاب الحق الشرعي، وأن إرادتكم الحرة هي مصدر الشرعية الحقيقية، وأن صوت الشعب الجنوبي لا يمكن تجاهله أو القفز عليه بعد اليوم. خرجتم بملايينكم لتقولوا كلمتكم بوضوح ودون مواربة''.

ووفق الزبيدي، فإن هذه المليونية(في اشارة الى التظاهرة التي خرج فيها أنصاره) تمثل رسالة سياسية حاسمة، تؤكد تمسك شعب الجنوب بالبيان السياسي والإعلان الدستوري كمسار وطني جامع، يعبر عن تطلعاتكم المشروعة في استعادة دولتكم وبناء مستقبل يليق بتضحياتكم الجسيمة.

ومن منفاه في أبوظبي، عاهد الزبيدي أنصاره، بأن يظل وفيًا لدماء الشهداء وتضحيات الأبطال، وأن يمضي معًا حتى تحقيق الهدف الوطني المنشود. مضيفًا: ''بعزيمتكم ننتصر، وبوحدتكم يُصان الجنوب، وبإرادتكم تُكتب الدولة القادمة''. حد قوله.

وكانت الاخبارية السعودية قالت بعد فرار الزبيدي الى الامارات، إن تحركات عيدروس تمثل موقف أبوظبي، وتمس مباشرة أمن المملكة.