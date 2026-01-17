فلكي يمني يحدد فلكيًا بداية شهري شعبان ورمضان هذا العام

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 323

قال الفلكي اليمني محمد عياش أن يوم الإثنين 19 يناير الجاري هو المتمّم لشهر رجب (30 يوماً)، وأن الثلاثاء 20 يناير هو غُرّة شهر شعبان (29 يوماً).

كما أكد فلكياً أن غُرّة شهر رمضان المبارك 1447هـ ستوافق يوم الأربعاء 18 فبراير 2026م، على أن تكون عدّة شهر رمضان 30 يوماً.

وأمس قال معهد البحوث الفلكية في مصر، يقول إن بداية شهر شعبان وفق الحسابات والمعطيات الدقيقة، ستكون يوم الثلاثاء القادم.