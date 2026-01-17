أول بيان لعيدروس الزبيدي منذ هروبه إلى الإمارات.. ماذا قال؟ فلكي يمني يحدد فلكيًا بداية شهري شعبان ورمضان هذا العام عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تمويل الحوثيين الجيش السوري يعلن سيطرته على كامل دير حافر شرق حلب بعد انسحاب عدد قتلى احتجاجات إيران تجاوز 3 آلاف..تفاصيل نصائح لـ إيقاف خفقان القلب في المنزل.. تعرف عليها القوات الروسية تسيطر على بلدتين.. وتعبر نهر غايشور البيت الأبيض يُعلن أسماء أعضاء مجلس السلام في غزة أول دولة عربية تسجل علاجاً لمرضى سرطان المثانة والرئة قوات «درع الوطن» تعزز انتشارها في عدن بوحدات عسكرية جديدة لدعم الأمن والاستقرار
قال الفلكي اليمني محمد عياش أن يوم الإثنين 19 يناير الجاري هو المتمّم لشهر رجب (30 يوماً)، وأن الثلاثاء 20 يناير هو غُرّة شهر شعبان (29 يوماً).
كما أكد فلكياً أن غُرّة شهر رمضان المبارك 1447هـ ستوافق يوم الأربعاء 18 فبراير 2026م، على أن تكون عدّة شهر رمضان 30 يوماً.
وأمس قال معهد البحوث الفلكية في مصر، يقول إن بداية شهر شعبان وفق الحسابات والمعطيات الدقيقة، ستكون يوم الثلاثاء القادم.