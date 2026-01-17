آخر الاخبار

أول بيان لعيدروس الزبيدي منذ هروبه إلى الإمارات.. ماذا قال؟ فلكي يمني يحدد فلكيًا بداية شهري شعبان ورمضان هذا العام عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تمويل الحوثيين الجيش السوري يعلن سيطرته على كامل دير حافر شرق حلب بعد انسحاب عدد قتلى احتجاجات إيران تجاوز 3 آلاف..تفاصيل نصائح لـ إيقاف خفقان القلب في المنزل.. تعرف عليها القوات الروسية تسيطر على بلدتين.. وتعبر نهر غايشور البيت الأبيض يُعلن أسماء أعضاء مجلس السلام في غزة أول دولة عربية تسجل علاجاً لمرضى سرطان المثانة والرئة قوات «درع الوطن» تعزز انتشارها في عدن بوحدات عسكرية جديدة لدعم الأمن والاستقرار

فلكي يمني يحدد فلكيًا بداية شهري شعبان ورمضان هذا العام

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 323

قال الفلكي اليمني محمد عياش أن يوم الإثنين 19 يناير الجاري هو المتمّم لشهر رجب (30 يوماً)، وأن الثلاثاء 20 يناير هو غُرّة شهر شعبان (29 يوماً).

كما أكد فلكياً أن غُرّة شهر رمضان المبارك 1447هـ ستوافق يوم الأربعاء 18 فبراير 2026م، على أن تكون عدّة شهر رمضان 30 يوماً.

وأمس قال معهد البحوث الفلكية في مصر، يقول إن بداية شهر شعبان وفق الحسابات والمعطيات الدقيقة، ستكون يوم الثلاثاء القادم.

إقراء أيضاً
أول بيان لعيدروس الزبيدي منذ هروبه إلى الإمارات.. ماذا قال؟
عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تمويل الحوثيين
قوات «درع الوطن» تعزز انتشارها في عدن بوحدات عسكرية جديدة لدعم الأمن والاستقرار
وزير الداخلية: سنلاحق المتورطين في جرائم حقوق الإنسان عبر الإنتربول الدولي ووجهنا
(بروفايل) من هو الفريق الركن محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟
مطار يمني حولته الإمارات الى سجن وقاعدة عسكرية يعود للخدمة الأحد المقبل و ''اليم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول