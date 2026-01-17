نصائح لـ إيقاف خفقان القلب في المنزل.. تعرف عليها

السبت 17 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 146

قد يكون الخفقان يجعلك تشعر وكأن قلبك ينبض بسرعة، أو يرفرف، أو يتوقف عن النبض، ورغم أنه قد يشير أحيانًا إلى حالةٍ أكثر خطورة، إلا أن العديد من حالات خفقان القلب غير ضارة ويمكن السيطرة عليها بعلاجات منزلية بسيطة.

في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" ما هو خفقان القلب وأسبابه وكيفية علاجه في المنزل بطرق بسيطة، وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health.

ما هو خفقان القلب؟خفقان القلب هو إحساس بنبضات قلب سريعة، متسارعة، أو رفرفة، أو خفقان قوي، تشعر وكأن قلبك لا ينبض بشكل كافٍ، وقد تشعر بنفس الإحساس في صدرك أو حلقك أو رقبتك.

قد يحدث الخفقان في أي وقت، حتى أثناء الراحة أو ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة، قد يكون مثيرًا للقلق أو مرتبطًا باضطراب في نظم القلب، ولكنه غالبًا ما يكون غير ضار، وعادةً لا يدعو للقلق إلا إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى.

ما هي أسباب خفقان القلب؟

1- يمكن أن يؤدي التوتر العاطفي أو القلق إلى خفقان القلب

2- ممارسة التمارين الرياضية المكثفة أو بذل مجهود بدني

3- المنبهات مثل الكافيين والكحول والأطعمة الحارة أو النيكوتين

4- بعض الأدوية، وخاصة تلك التي تؤثر على مستويات الأدرينالين.

5- التغيرات الهرمونية عند الإناث مثل تلك التي تحدث أثناء الحمل أو الحيض خفقان القلب

6- حالات طبية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، وفقر الدم، وانخفاض نسبة السكر في الدم.

7- يمكن أن يؤدي فقدان الدم أو الجفاف أيضاً إلى خفقان القلب

8- قد تكون أمراض القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب، أو اضطرابات الصمامات، أو أمراض القلب سببًا آخر.

9- قد يؤدي النوم على الجانب أو قلة النوم إلى زيادة الضغط في الجسم، مما قد يسبب خفقان القلب ليلاً.

طرق لوقف خفقان القلب أو إبطاء معدل ضربات القلب في المنزل

1- مارس التنفس البطيء والعميق وتمارين التنفس لتهدئة نفسك

2- اسعل بقوة لزيادة الضغط في الصدر وتحفيز العصب المبهم.

3- أغسل وجهك الماء البارد، فهذا قد يحفز العصب المبهم ويساعد على تنظيم ضربات قلبك.

4- قلل أو توقف عن تناول الكافيين والنيكوتين والكحول.

5- حافظ على رطوبة جسمك لأن الجفاف قد يساهم أحيانًا في حدوث خفقان القلب.

6- مارس تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل أو الاسترخاء التدريجي للعضلات لإدارة التوتر العاطفي والقلق.