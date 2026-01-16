بيان للديوان الملكي السعودي حول صحة الملك سلمان

الجمعة 16 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال الديوان الملكي السعودي في بيان اليوم، ''إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يجري هذا اليوم (الجمعة) 27 رجب 1447 هـ الموافق 16 يناير 2026م، فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض''.

مضيفًا: ''حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية''، دون مزيد من التفاصيل.